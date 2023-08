Το κομβόι των χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ προς την Αθήνα, παρά την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πάνω από 100 οργανωμένοι οπαδοί της Ντιναμό, παρά το γεγονός ότι έχει απαγορευτεί η μετακίνηση φιλάθλων από την Κροατία ενόψει του σημερινού ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων, που πλέον βρίσκεται στον «αέρα», έφτασαν οδικώς στην Ελλάδα και κατευθύνθηκαν προς την Αθήνα σε αυτοκινητοπομπή.

Στην εθνική οδό οι Κροάτες εντοπίστηκαν από την Ασφάλεια και τέθηκαν υπό διακριτική παρακολούθηση, όμως, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φαίνεται πως έδρασαν βάσει οργανωμένου σχεδίου, γιατί φτάνοντας στην Αττική Οδό τα αυτοκίνητα «έσπασαν» σε ομάδες και μεγάλος αριθμός κατευθύνθηκε στον σταθμό του ΗΣΑΠ Ειρήνη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που διέρρευσαν στο twitter η φάλαγγα φέρεται να αποτελούνταν από δύο «ομάδες» αυτοκινήτων και σε αυτά επέβαιναν μαυροφορεμένα άτομα με ξυρισμένα κεφάλια.

Εκεί οι Κροάτες συναντήθηκαν με οπαδούς του ΠΑΟ και μαζί επιβιβάστηκαν στο τρένο και κατέβηκαν στον σταθμό Πευκάκια, από όπου κινήθηκαν με τα πόδια προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.

08.08.2023, Dinamo BBB🇭🇷 hooligans at Train station in Athens🇬🇷 before fight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FFmomudlQt

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 7, 2023