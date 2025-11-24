Κομπώτη Ξηρομέρου: Ο ιδιόκτητος τρισυπόστατος Ναός αφιερωμένος στους Αγίους Άννα, Παρασκευή και Παντελεήμονα

Ο εμβληματικός ιδιόκτητος τρισυπόστατος Ναός ναό στην Κομπώτη Ξηρομέρου, αφιερωμένος πέρα απ’την Αγία Άννα στους Αγίους Παρασκευή και Παντελεήμονα, του οποίου τα θυρανοίξια τελέστηκαν στις 25 Ιουλίου 2015.

Τα θυρανοίξια τελέστηκαν με τη σεπτή εντολή και ευλογία του Μακαριστού Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Κοσμά, από τον Πανοσ. Αρχιμ. π. Νεκτάριο Τριάντη, Αρχιερατικό Επίτροπο της περιοχής.

Το παρεκκλήσιο βρίσκεται σε ιδιοκτησία του κ. Κωνσταντίνου Καραμπούλη του Ευαγγέλου. Εκτός από την Αγία Άννα ο Ναός τιμάται και επ ονόματι της Αγ. Παρασκευής και Αγ. Παντελεήμονος και πανηγυρίζει στις 25,26 και 27 Ιουλίου.

Δείτε το βίντεο του Orthodoxia Ancienty Nature History: