Κομφούζιο με "τεχνολογική φάρσα" στο Σαν Φρανσίσκο - Κάλεσαν 50 αυτοκινούμενα ταξί στην ίδια διεύθυνση την ίδια ώρα

Όπως είναι γνωστό, εδώ και περίπου μία τριετία στην Αμερική υπάρχουν πολλές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες αυτόνομων ταξί.

Τα καλείς, έρχονται χωρίς κανέναν στη θέση του οδηγού, σε πηγαίνουν στην τοποθεσία που θέλεις και όλα αυτά μέσω εφαρμογής στο κινητό. Η πιο γνωστή εταιρεία τέτοιων υπηρεσιών είναι η Waymo η οποία χρησιμοποιεί Jaguar I-Pace μοντέλα και συνεχώς όλο και περισσότεροι την χρησιμοποιούν.

Μια παρέα νέων όμως, είχε την ιδέα να καλέσει 50 τέτοια αυτοκινούμενα ταξί στο ίδιο, αδιέξοδο δρομάκι, την ίδια ώρα για… να σπάσει πλάκα.

Το συμβάν ήρθε στο φως μέσα από μια ανάρτηση στο X από τον αυτοαποκαλούμενο φαρσέρ Riley Walz, ο οποίος τώρα μοιράστηκε λεπτομέρειες για το τι πραγματικά εκτυλίχτηκε τον Ιούλιο.

Η ιδέα ήταν απλή. Πενήντα άτομα συγκεντρώθηκαν στον μακρύτερο αδιέξοδο δρόμο του Σαν Φρανσίσκο και ο καθένας κάλεσε από ένα αυτοκινούμενο ταξί Waymo ακριβώς την ίδια ώρα.

Όπως θα περίμενε κανείς, ένας στόλος από αυτοκίνητα χωρίς οδηγό έφτασε υπάκουα στο αδιέξοδο, μπλοκάροντας την κυκλοφορία, από και προς αυτό αλλά και στα γύρω στενά.

Σύμφωνα με τον Walz, κανείς από την ομάδα δεν μπήκε στην πραγματικότητα σε κανένα από τα οχήματα.

Κάθε αυτοκίνητο έμεινε για περίπου δέκα λεπτά πριν αναχωρήσει αυτόματα, χρεώνοντας τέλος μη εμφάνισης 5 δολαρίων και δημιουργώντας τρομερό μποτιλιάρισμα στα γύρω στενά.

Ένας εκπρόσωπος της Waymo δήλωσε ότι η υπηρεσία είναι σε θέση να ανιχνεύει και να περιορίζει αυτόματα τον αριθμό των διαδρομών σε μια συγκεκριμένη περιοχή, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν σε θέση να αποτρέψει την εμφάνιση επιπλέον οχημάτων στον αδιέξοδο δρόμο (πάντως η εταιρία απαγόρευσε την χρήση της εφαρμογής στο χώρο που έγινε το συμβάν για μερικά 24ωρα). Βέβαια πόσα παραπάνω από 50 να στείλει στο ίδιο σημείο την ίδια ώρα;

Όπως καταλαβαίνετε αν κάτι τέτοιο γινόταν σε ένα κεντρικό σημείο και όχι σε ένα αδιέξοδο, το πρόβλημα που θα δημιουργούνταν θα ήταν τεράστιο.

Η Waymo παρέχει εκατοντάδες χιλιάδες πλήρως αυτόνομες μεταφορές εβδομαδιαίως σε πέντε και πλέον πόλεις με πάνω από 2.000 οχήματα ενώ σε αυτό το “παιχνίδι” των αυτοκινούμενων ταξί θέλει να μπει δυνατά και η Tesla με το δικό της αντίστοιχο όχημα που παρουσιάστηκε πριν λίγο καιρό.

Εσείς θα εμπιστευόσασταν ένα αυτοκινούμενο ταξί να σας μεταφέρει π.χ. από την οικία σας μέχρι το αεροδρόμιο; Χωρίς κανέναν στο τιμόνι;