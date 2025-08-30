«Κόλλησαν» στη γραφειοκρατία τα υδροπλάνα και στην Αμφιλοχία

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προωθεί νέο νομοσχέδιο το οποίο περιπλέκει ακόμα περισσότερο την αδειοδότηση των υδατοδρομίων, με αποτέλεσμα να "κολλήσουν" στη γραφειοκρατία τα υδροπλάνα σε όλη την χώρα, αλλά και στην Αμφιλοχία που είχε πραγματοποιηθεί δοκιμαστική πτήση.

Δεν φαίνεται φως στον ορίζοντα για το θέμα των υδροπλάνων στην Ελλάδα, τα οποία θέλουν μεν οι τουριστικοί φορείς, δεν είναι σίγουρο όμως ότι τα θέλουν όλοι οι… άλλοι, χωρίς να λείπουν και οι διαφορετικές απόψεις εντός της κυβερνητικής παράταξης.

Οι φορείς των Ιωαννίνων, όπου λόγω της λίμνης Παμβώτιδας υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό, εκτιμούν ότι η πόλη μπορεί «να καταστεί ένας διεθνής προορισμός για υδροπλάνα», όπως αποτυπώνεται στις επαφές που έχουν ξεκινήσει μεταξύ της Ενωσης Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων, της Ευρωπαϊκής Ενωσης Υδροπλάνων (ESA) και της Ελληνικής Ενωσης Υδροπλάνων. Οι τρεις φορείς έχουν αναπτύξει συνεργασία το τελευταίο διάστημα για την προώθηση του τουρισμού και των μετακινήσεων μέσω υδροπλάνων στα Ιωάννινα, «με το ενδιαφέρον από όλες τις πλευρές να είναι μεγάλο».

Σε επιστολή της προς την Ενωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων, η ESA αναφέρει πως παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την επικείμενη ανάπτυξη της δραστηριότητας των υδροπλάνων στην Ελλάδα και ότι τη θεωρεί σημαντική ευκαιρία όχι μόνο για την περιφερειακή συνδεσιμότητα αλλά και για την ενίσχυση του βιώσιμου, βασισμένου στην εμπειρία τουρισμού.

Η Ενωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων έχει συνεργασία και με την εταιρεία υδροπλάνων Hellenic Seaplanes, η οποία πρόκειται να ξεκινήσει τακτικές αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ Ιωαννίνων, Κέρκυρας και Παξών, όμως η έναρξη της πτητικής δραστηριότητας έχει κολλήσει στη γραφειοκρατία.

«Το νομοθετικό πλαίσιο και οι συνεχείς αλλαγές στην αδειοδότηση των υδατοδρομίων φρενάρουν τη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου υδατοδρομίων. Πρόσφατα, μάλιστα, έγινε γνωστό πως το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προωθεί νέο νομοσχέδιο το οποίο περιπλέκει ακόμα περισσότερο την αδειοδότηση των υδατοδρομίων, ζητώντας άλλη μία πολυσύνθετη μελέτη, η οποία δεν απαιτείται σε καμία άλλη χώρα που πραγματοποιούνται εδώ και χρόνια πτήσεις υδροπλάνων, όπως είναι ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Νορβηγία, η Αυστραλία, η Ιταλία, η Κροατία κ.ά. Αντιθέτως, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα για το τι σκοπιμότητα έχουν τέτοιες μελέτες από τη στιγμή που ενδέχεται να τινάξουν ολοκληρωτικά στον αέρα τις επενδύσεις στον τομέα των υδροπλάνων», αναφέρουν οι ξενοδόχοι.

