Κόλαφος ο Ανδρουλάκης: «Ο κ. Τσίπρας σκηνοθέτησε τη διάλυση του κόμματός του»

Κόλαφος ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας σκληρά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού από τη βουλευτική του ιδιότητα.

«Aπό την πρώτη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματός του, σχεδίασε και σκηνοθέτησε τη διάλυσή του με διάφορους τρόπους στο παρασκήνιο με αποτέλεσμα σήμερα να φιλοδοξεί να επανέλθει ξανά στο προσκήνιο, μακριά από το κόμμα του», σχολίασε σχετικά με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του ιδιότητα ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ το βράδυ της Δευτέρας (6/10).

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε οτι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα συνεχίσει τον αγώνα του και πρόσθεσε: «Έχουμε μόνο έναν στόχο, να υπάρξει πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές».

Σημείωσε ακόμη ότι «επειδή υπάρχει μια γνήσια αγωνία του κόσμου του προοδευτικού για να υπάρχει ένας ισχυρός αντίπαλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θέλω να σας πω ότι αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε σε τυχοδιωκτικές συμπεριφορές, ούτε σε παρασκηνιακές διαδικασίες».

«Η κυβέρνηση έχει μπει σε μια διαδικασία φθοράς μη αναστρέψιμη»

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «η κεντροαριστερά και ο προοδευτικός κόσμος χρειάζονται ένα πραγματικά διαφορετικό μοντέλο εξουσίας, διακυβέρνησης και πολιτικής νοοτροπίας». Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για ένα πολιτικό σχέδιο που «θα φέρει τη χώρα μπροστά στις εξελίξεις και θα την κάνει ανθεκτική, κοινωνικά δίκαιη και θα διαμορφώσει ισχυρούς θεσμούς που θα λειτουργούν με ανεξάρτητη δικαιοσύνη, αλλά και με σεβασμό στο Κοινοβούλιο».

«Να γίνουμε επιτέλους μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που θα σέβεται τον πολίτη», υπογράμμισε, ενώ σχολίασε ότι «εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, διότι η κυβέρνηση έχει μπει σε μια διαδικασία φθοράς που νομίζω θα είναι μη αναστρέψιμη».

Πηγή: cnn.gr