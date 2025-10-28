Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
Κόκκινος συναγερμός στην Τζαμάικα για τον τυφώνα Μελίσσα, τον ισχυρότερο στην ιστορία της χώρας

Η Τζαμάικα σε συναγερμό - Ο τυφώνας Μελίσσα απειλεί με καταστροφικές συνέπειες

Τρεις άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους στην Τζαμάικα, καθώς ετοιμάζεται για την άφιξη του τυφώνα Μελίσσα, του ισχυρότερου φέτος στον κόσμο.

Πρόκειται για τον ισχυρότερο τυφώνα που έχει καταγραφεί ποτέ στη Τζαμάικα, με Αμερικανούς μετεωρολόγους να προειδοποιούν για «καταστροφικές και απειλητικές για τη ζωή» συνθήκες.

Με ταχύτητες ανέμων έως και 282 χλμ./ώρα, ο τυφώνας Μελίσα αναβαθμίστηκε σε κατηγορία 5 – τη μέγιστη στην κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον- και αναμένεται φτάσει στο νησί της Καραϊβικής νωρίς την Τρίτη.

Ο τυφώνας έχει ήδη προκαλέσει τέσσερις θανάτους στην Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία, εκτός από τις ζωές που χάθηκαν στην Τζαμάικα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο αργός ρυθμός του Μελίσα μπορεί να σημαίνει παρατεταμένες καταρρακτώδεις βροχές σε ορισμένες περιοχές, αυξάνοντας τον κίνδυνο θανατηφόρων πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Φόβοι για σημαντικές καταστροφές στη δυτική Τζαμάικα
Ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες προειδοποίησε για τον κίνδυνο πρόκλησης σημαντικών καταστροφών, ιδίως στο δυτικό τμήμα της χώρας. «Δεν νομίζω ότι καμία υποδομή σε αυτήν την περιοχή μπορεί να αντέξει έναν τυφώνα Κατηγορίας 5, επομένως ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές καταστροφές», είπε στο CNN, προτρέποντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για να προστατεύσουν τις οικογένειές τους, εκκενώνοντας περιοχές που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

 iefimerida.gr

