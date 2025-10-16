Κοιτώντας την ανομβρία να γίνεται λειψυδρία

Μία φορά στις 15 μέρες ή το λιγότερο μία φορά το μήνα, όλο και κάτι θα ακούμε για το πρόβλημα της λειψυδρίας, που δημιουργεί η παρατεταμένη ανομβρία.

Είτε αυτό μπορεί να μπορεί να είναι μία κυβερνητική σύσκεψη, από τις πολλές που έχουν γίνει ως τώρα και επεξεργάζεται διάφορα σχέδια, είτε μπορεί να είναι κάποια ανακοίνωση ή κάποια συνέντευξη από τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, είτε μπορεί να είναι κάποια νεότερα στοιχεία από τους επιστήμονες που παρακολουθούν το φαινόμενο.

Ένα τέτοιο στοιχείο κυκλοφόρησε χθες με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου έχει μειωθεί κατά 44% συγκριτικά με το μέσο όρο της έκτασης τον Οκτώβριο κατά την προηγούμενη δεκαετία.

Τώρα μπορούμε να περιμένουμε σε 15 μέρες ή το πολύ ένα μήνα, την επόμενη κυβερνητική σύσκεψη που θα γίνει χωρίς βέβαια να βγάλει κάποιο αποτέλεσμα ή κάποια συγκεκριμένη απόφαση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Μάλιστα αυτό που κυκλοφόρησε εσχάτως είναι ότι η κυβέρνηση πρόκειται να υπαναχωρήσει από το σχέδιό της για τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα για τη διαχείριση των υδάτων στη χώρα. Το σκεπτικό για έναν φορέα ήταν ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα μεγάλο «σχήμα», έτσι ώστε να ανταποκριθεί στην πρόκληση για τις μεγάλες επενδύσεις που απαιτούνται στο κομμάτι της ύδρευσης και της άρδευσης, έτσι ώστε να περιοριστούν οι σημαντικότατες απώλειες που υπάρχουν από τα εν πολλοίς πεπαλαιωμένα δίκτυα....

Πάντως όσο τρενάρουν οι αποφάσεις και όσο οι επιστήμονες συνεχίζουν να καταγράφουν εντεινόμενες τις διαστάσεις του προβλήματος, τόσο αυξάνει η πιθανότητα στο τέλος να απευθυνθούμε στο… Μητροπολίτη για το πρόβλημα της ανομβρίας και λειψυδρίας. Ίσως με κάποια λιτανεία ή κάποια δέηση για να βρέξει, να προκύψει λύση για το πρόβλημα πολύ πιο γρήγορα.

Εφημερίδα «Συνείδηση»