«Κλωτσάνε» οι Δήμαρχοι στην ηλεκτρονική ψηφοφορία

Με ηλεκτρονική ψηφοφορία θα διεξαχθούν οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης το 2028 σύμφωνα με τον Θοδωρή Λιβάνιο. Βεβαίως αυτός θα ισχύει για όποιον θέλει… Οι κάλπες θα στηθούν κανονικά στα σχολεία για εκείνους που θέλουν να ψηφίσουν με τον παραδοσιακό τρόπο.

Όμως οι δήμαρχοι «κλωτσάνε»… και με την ηλεκτρονική ψηφοφορία και με το νέο εκλογικό σύστημα που προβλέπει «β» επιλογή. Το να «κλωτσάνε» με το νέο εκλογικό σύστημα είναι εύκολα κατανοητό, καθώς δεν έχουμε ομολογουμένως στην Ελλάδα να ψηφίζουμε με τη λογική «θέλω αυτόν για δήμαρχο», αλλά αν πιάσει το ποσοστό «δε βαριέσαι καλός και ο άλλος»… Γιατί όμως «κλωτσάνε» οι δήμαρχοι με την ηλεκτρονική ψηφοφορία από τη στιγμή κιόλας που θα είναι προαιρετική. Φοβούνται το αδιάβλητο της διαδικασίας, φοβούνται κάτι άλλο; Δεν μας έχουν εξηγήσει τι δεν τους αρέσει στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τις προάλλες πάντως η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων της Δυτικής Ελλάδας στη Γενική της Συνέλευση ζήτησε να αποσυρθούν από το νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης οι διατάξεις που αφορούν την ηλεκτρονική ψηφοφορία, χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις…

Πάντως η Εσθονία, μια χώρα πρώην σοβιετική χώρα, από το 2007 εφαρμόζει την ψηφιακή ψηφοφορία στις εθνικές της εκλογές. Και είναι εδώ και πολλά χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο ηγέτιδα στη ψηφιακή διακυβέρνηση. Εδώ στο «Ελλάντα» ως συνήθως πίσω από τον ήλιο…

Εφημερίδα Συνείδηση