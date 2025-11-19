Κλοπή στην Ηλεία: Άδειασαν αποθήκη στην Αρχαία Ολυμπία – Πήραν μέχρι και το κρασί!

Μία ακόμη κλοπή εξιχνιάστηκε στην Ηλεία και συγκεκριμένα σε περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, όπου αφαιρέθηκαν εργαλεία, γεωργικά μηχανήματα, κρασί και ελαιόλαδο από αποθήκη.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Εξιχνιάστηκε, μετά από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας, υπόθεση κλοπής σε αποθήκη σε περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας και σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος ενός αλλοδαπού άνδρα.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος στις 16-02-2025, ενεργώντας από κοινού με άγνωστο δράστη, διέρρηξε αποθήκη σε περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας και αφαίρεσε τα παρακάτω αντικείμενα, η αξία των οποίων ανέρχεται στις -5.000- ευρώ:

-3- κονταροπρίονα βενζινοκίνητα, -3- χορτοκοπτικά μηχανήματα και -2-

αλυσοπρίονα βενζινοκίνητα, -2- κρουστικά τρυπάνια, -1- καρφωτικό ρεύματος,

-1- βενζινοκίνητη γεννήτρια και -1- ηλεκτρική αντλία,

-2- ηλεκτροκίνητες ελαιοραβδιστικές βέργες

-180- λίτρα κρασί, -50 κιλά ελαιόλαδο και

Διάφορα γεωργικά εργαλεία (τσάπες, ψαλίδες, σκεπάρνια και άλλα)

Για την διερεύνηση του περιστατικού, διενεργήθηκαν μεθοδικές έρευνες από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας, οι οποίοι αξιοποιώντας τα στοιχεία, που συνέλεξαν κατά το προανακριτικό τους έργο, ταυτοποίησαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου και εξιχνίασαν την κλοπή.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.