Κλοπή στην Αιγιαλεία: Ταυτοποιήθηκε δράστης που άρπαξε 23.500€ και κοσμήματα από εξοχικό

Μία ακόμη υπόθεση κλοπή εξιχνιάστηκε στην Αιγιαλεία, με δράστη έναν αλλοδαπό, που διέρρηξε εξοχικό, αρπάζοντας 23.500 ευρώ και διάφορα κοσμήματα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εξιχνιάστηκε υπόθεση κλοπής σε οικία και σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή σε βάρος ενός αλλοδαπού άνδρα.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος στις 14-07-2025, το απόγευμα, σε περιοχή της Αιγιαλείας, διέρρηξε εξοχική οικία και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των -23.500- ευρώ και διάφορα κοσμήματα.

Από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας σε συνεργασία με το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Αιγιαλείας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου, ενώ όπως διαπιστώθηκε εκκρεμεί σε βάρος του Ένταλμα Σύλληψης του Ανακριτή Ιωαννίνων για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του κατηγορούμενου υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας/ Παράλληλη Έδρα Αιγιαλείας.