Ο προπονητής της Λίβερπουλ παραχώρησε δηλώσεις και – μεταξύ άλλων – αναφέρθηκε στο παίκτη της Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος επιστρέφει και τα πράγματα… δυσκολεύουν για τους αντιπάλους.

Ο Γιούργκεν Κλοπ μίλησε στη “Sky Sports” για την πρωτιά στο πρωτάθλημα και πέρα από την χαρά του και την ανάλυσή του για αυτό το επίτευγμα, αναφέρθηκε και στον Κέβιν Ντε Μπρόινε. Ο Βέλγος βρίσκεται σε διαδικασίες επιστροφής στην διαθεσιμότητα του Πεπ Γκουαρδιόλα και ο Γερμανός τεχνικός της Λίβερπουλ θεωρεί πως… όλη η χώρα τρέμει στην επιστροφή του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι μια ωραία στιγμή. Είναι καλύτερο από οποιαδήποτε άλλη θέση, αλλά εκτός από αυτό, δεν έχει συμβεί τίποτα. Θέλαμε να είμαστε επιθετικοί πριν από τη σεζόν που ξεκίνησε η προετοιμασία. Θέλαμε να επιτεθούμε. Αυτό είναι που θέλουμε ακόμα, αλλά αυτή τη φορά με περισσότερη γνώση για τον εαυτό μας και περισσότερη εμπειρία. Μέχρι στιγμής, όλα είναι εντάξει.

Είναι όλα θετικά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό. Αλλά την περασμένη εβδομάδα η Άρσεναλ ήταν πρώτη. Η Τότεναμ ήταν εκτός. Τώρα ξαναμπήκαν (στη διεκδίκηση). Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε κάνει ζέσταμα. Ολόκληρη η χώρα έχει αρχίσει να τρέμει».//ΓΚ.

| Jurgen Klopp on Kevin De Bruyne’s return:

“Kevin De Bruyne is warming up and the whole country is shaking” pic.twitter.com/6FnSbwyUXL

