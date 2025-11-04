Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, 2025
Ελλάδα

Κλήρωση Τζόκερ 4/11: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που δίνουν πάνω από 2 εκατ. ευρώ

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στην αποψινή κλήρωση (4.11.25), η οποία πραγματοποιήθηκε.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 4, 15, 21, 22, 41 και Τζόκερ το 8.

Η κλήρωση του Τζόκερ

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.

Η ακύρωση εκτυπωμένου αποδεικτικού συμμετοχής επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συμμετοχής στο Τζόκερ μέσω των πρακτορείων και εφόσον οι επιλογές ενός δελτίου δεν συμπίπτουν με τις επιλογές του αποδεικτικού συμμετοχής. Δηλαδή, αν το αποδεικτικό συμμετοχής έχει, λόγω τεχνικού προβλήματος, διαφορετικά στοιχεία (π.χ. επιλεγμένοι αριθμοί, αριθμός συνεχόμενων κληρώσεων) από αυτές που είχε επιλέξει ο παίκτης στο δελτίο που συμπλήρωσε για επικύρωση.

