Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Κλήρωση τζόκερ 29/10: Οι τυχεροί αριθμοί που χαρίζουν 1,2 εκατ. ευρώ

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση Τζόκερ που μετατέθηκε για σήμερα, Τετάρτη (29/10), λόγω της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, με χρηματικό έπαθλο τουλάχιστον 1,2 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 11, 17, 36, 40, 42 και Τζόκερ το 12.

Νέο τζακ ποτ σημειώθηκε στο Τζόκερ, ενώ ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν νικητές. Οχτώ δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην κλήρωση της Πέμπτης (30/10) οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 1,4 εκατ. ευρώ.

Η κλήρωση του Τζόκερ

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.

Η ακύρωση εκτυπωμένου αποδεικτικού συμμετοχής επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συμμετοχής στο Τζόκερ μέσω των πρακτορείων και εφόσον οι επιλογές ενός δελτίου δεν συμπίπτουν με τις επιλογές του αποδεικτικού συμμετοχής. Δηλαδή, αν το αποδεικτικό συμμετοχής έχει, λόγω τεχνικού προβλήματος, διαφορετικά στοιχεία (π.χ. επιλεγμένοι αριθμοί, αριθμός συνεχόμενων κληρώσεων) από αυτές που είχε επιλέξει ο παίκτης στο δελτίο που συμπλήρωσε για επικύρωση.

