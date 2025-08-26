Κλήρωση Τζόκερ 26/8: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1 εκατ. ευρώ

Έλαβε χώρα η κλήρωση του Τζόκερ, το βράδυ της Τρίτης (26.8.25), που μοίραζε πάνω από 1 εκατομμύριo ευρώ.

Πραγματοποιήθηκε, το βράδυ της Τρίτης (26/8), η κλήρωση του Τζόκερ, το οποίο μοίραζε 1 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης με αριθμό 2954 είναι οι εξής:

44

28

6

15

17

Και Τζόκερ ο αριθμός 3

Σημειώνεται ότι στην κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ καθώς δεν βρέθηκε υπερτυχερός στην πρώτη κατηγορία, όπως και στη δεύτερη.

Τζόκερ: Πώς καταβάλλονται τα κέρδη

Στην πρώτη κατηγορία, το ποσό του τζακ ποτ στο Τζόκερ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ των νικητών, όπως ακριβώς και σήμερα. Στη δεύτερη κατηγορία, το έπαθλο ανά νικητή ορίζεται πλέον στα €100.000 (μικτά) σε κάθε κλήρωση. Το ανώτατο όριο καταβολής για το έπαθλο της δεύτερης κατηγορίας ορίζεται στα €2 εκατ. (μικτά).

Αν προκύψουν μέχρι 20 νικητές στη δεύτερη κατηγορία, τότε ο κάθε ένας από αυτούς θα λάβει ως έπαθλο το ποσό των €100.000, αλλά αν προκύψουν περισσότεροι από 20 νικητές, το συνολικό έπαθλο των €2 εκατ., θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αν προκύψουν 25 νικητές, θα λάβει ο καθένας €80.000 (μικτά) αντί για €100.000.

Ποιες είναι οι αλλαγές στις κατηγορίες κερδών λόγω και της αύξησης της τιμής της στήλης

Στην πρώτη κατηγορία (5+1 σωστές προβλέψεις), το ελάχιστο ποσό τζακ ποτ θα ξεκινά πλέον από το €1 εκατ. (μικτά) αντί για €600.000, όπως ισχύει. Στη δεύτερη κατηγορία (5 σωστές προβλέψεις), το έπαθλο θα είναι πλέον σταθερό και θα ανέρχεται σε €100.000 (μικτά) ανά νικητή σε κάθε κλήρωση (με ανώτατο όριο καταβολής τα €2 εκατ. ευρώ συνολικά για τους νικητές της κατηγορίας).

Οι κληρώσεις του Τζόκερ διεξάγονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή.