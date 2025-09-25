Κλήρωση Τζόκερ 25/9: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2,7 εκατ. ευρώ

Η μεγάλη κλήρωση του τζόκερ έγινε το βράδυ της Πέμπτης (25.9.25) με τυχερούς αριθμούς που κερδίζουν 2,7 εκατ. ευρώ.

 

Οι αριθμοί που κερδίζουν 2,7 εκατ. ευρώ είναι: 14, 19, 23, 29, 32. Τζόκερ ο αριθμός: 15.

Υπενθυμίζεται ότι η φορολογία εφαρμόζεται στο κέρδος ανά κλήρωση κάθε δελτίου*, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα φόρου:

  • κέρδος από 0€ έως 100€ - αφορολόγητο
  • κέρδος από 100,01€ έως 200€: φόρος κερδών 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
  • κέρδος από 200,01€ έως 500€: φόρος κερδών 5,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
  • κέρδος από 500,01€ έως 2.500€: φόρος κερδών 10,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
  • κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος κερδών 20,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)

Aνεξάρτητα από το πλήθος των κληρώσεων που συμμετέχει ένα δελτίο, η φορολόγηση εφαρμόζεται στο κέρδος που προκύπτει από την κάθε κλήρωση ξεχωριστά, μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για όλες τις συμμετοχές (κερδίζουσες ή μη) που αφορούν την κλήρωση από την οποία προέκυψε το κέρδος.

Σημ: Μετά την περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης, δεν μπορεί να εισπραχθεί οποιοδήποτε κέρδος.

