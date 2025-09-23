Κλήρωση Τζόκερ 23/9: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2,4 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση του τζόκερ το βράδυ της Τρίτης (23.9.25), με τυχερούς αριθμούς που κερδίζουν 2,4 εκατ. ευρώ.

 

Το ποσό των 2,4 εκατ. ευρώ κλήρωσε απόψε το τζόκερ και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 2, 9, 24, 29 και 38. Τζόκερ ο αριθμός 1.

Και στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ, ενώ 2 δελτία της δεύτερης κατηγορίας κερδίζουν από 100.000 ευρώ.

Κάθε παίκτης μπορεί να συμμετέχει σε έως και 94 συνεχόμενες κληρώσεις (ξεκινώντας από την τρέχουσα) συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Οι πολλαπλές επιλογές λειτουργούν αθροιστικά και αφορούν σε όλες τις περιοχές του δελτίου (και στο ΠΡΟΤΟ σε περίπτωση συμμετοχής).

Το κόστος συμμετοχής ανά στήλη (5 από 45 αριθμοί & 1 ΤZOKEΡ, για 1 κλήρωση) είναι 1,00€.

