Κλήρωση Τζόκερ 20/11: Δείτε τους τυχερούς αριθμούς που κερδίζουν 1,5 εκατ. ευρώ

Δείτε τους αριθμούς που κερδίζουν 1,5 εκατ. ευρώ στην αποψινή κλήρωση του τζόκερ.

Η κλήρωση του τζόκερ μόλις έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι οι: 11, 13, 19, 27 και 37. Τζόκερ ο αριθμός 3.

Στην αποψινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ, ενώ και στη δεύτερη κατηγορία (5) δεν βρέθηκε νικητής. Στην κατηγορία 4+1 17 δελτία κερδίζουν από 2,500 ευρώ.

Ο πίνακας κερδών

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΑΠΔ), δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση οποιουδήποτε στοιχείου αφορά το μεγάλο νικητή, χωρίς τη συγκατάθεσή του. Ο ΟΠΑΠ σεβόμενος αυτό το δικαίωμα, δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των νικητών.

Επίσης, η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα ΟΠΑΠ αλλά και στα γραφεία του ΟΠΑΠ στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.