Κλειστό το ΚΕΠ Ναυπάκτου λόγω ανακαίνισης

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω εργασιών ανακαίνισης, το ΚΕΠ Ναυπάκτου καθώς και το Γραφείο Εφορίας (ΓΕΦ) που στεγάζεται στον ίδιο χώρο, θα παραμείνουν κλειστά από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025 έως και την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025.

Για την εξυπηρέτηση επειγουσών περιπτώσεων, από τη Δευτέρα 17 έως και την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, οι πολίτες θα μπορούν να προσέρχονται στο ισόγειο του Δημαρχείου Ναυπάκτου, κατά τις ώρες 08:00–14:30.

Ο Δήμος ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή ταλαιπωρία και υπενθυμίζει ότι οι εργασίες αποσκοπούν στη βελτίωση των υποδομών και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς το κοινό.

nafpaktianews.gr