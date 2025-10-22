Κλειστή η οδός Μακρή στο Αγρίνιο στις λόγω εργασιών φυσικού αερίου

Κλειστή θα παραμείνει η οδός Μακρή στο Αγρίνιο στις 23 Οκτωβρίου, λόγω εργασιών φυσικού αερίου.

Η ανακοίνωση:

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες και τους επαγγελματίες της πόλης του Αγρινίου, ότι για τις ανάγκες του έργου Φυσικού Αερίου και για την κοινή ασφάλεια, τις ώρες εργασίας μας 7:30 με 17:00 οι δρόμοι που εργαζόμαστε θα παραμένουν κλειστοί. Στις 23/10/2025, καιρού επιτρέποντος, η οδός ΜΑΚΡΗ θα είναι κλειστή τις ώρες εργασίας μας.

Από την συμβολή με την οδό Δαγκλή έως την συμβολή με την οδό Γρίβα. Τα κάθετα τμήματά της (Δεληγιώργη, Π. Σούλου και Γρίβα θα λειτουργούν κανονικά). Επειδή θα γίνονται εργασίες στην συμβολή των οδών Χαρ. Τρικούπη και Μακρή, η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Παναγοπούλου προς την Χαρ. Τρικούπη, θα εκτρέπεται στην οδό Π. Σούλου. Μετά το πέρας των εργασιών η οδός θα δίνεται στην κυκλοφορία με φραγμένο το όρυγμα και με την κατάλληλη σήμανση που χρειάζεται για την ανάγκη του έργου.