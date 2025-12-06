Κλειστή «επ’ αόριστον» η Ιόνια Οδός στα διόδια του Αγγελοκάστρου – Πρωτοφανής η συγκέντρωση, λένε οι αγρότες

Επ΄αόριστον θα διαρκέσει ο αποκλεισμός της Ιόνιας Οδού, στο ύψος των διοδίων στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου, όπως ξεκαθάρισαν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που από νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (6.12.25) έφτασαν με τρακτέρ και άλλα οχήματα, αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο, μέχρι την τελική τους δικαίωση.

Πρωτοφανής για τα τοπικά δεδομένα χαρακτηρίζεται από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων (ΟΑΣ) Αιτωλοακαρνανίας η συμμετοχή στην κινητοποίηση. Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιάννης Καρναβιάς, έκανε λόγο για μια «πρώτη νίκη», με δεδομένο ότι κάμφθηκε η αδιαλλαξία των αστυνομικών και δεν εμποδίστηκε η πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο.

Στα οδόστρωμα θα παραμείνουν μόνο τα τρακτέρ και κάθε το βράδυ θα καθορίζονται συλλογικά τα επόμενα βήματα, όπως έγινε γνωστό. Στο πλαίσιο αυτό, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι κλήθηκαν να δίνουν το «παρών» με δυναμικό τρόπο ενώ από την ΟΑΣ απαυθύνθηκε κάλεσμα συμμετοχής προς κάθε κατεύθυνση. «Είναι αγώνας για όλη την κοινωνία», τόνισε ο Γιάννης Καρναβιάς στέλνοντας μήνυμα ενότητας.

Ενδεικτικό της στάσης που θα τηρήσουν οι αγρότες είναι το γεγονός ότι επέτρεψαν σε τρία Ι.Χ. αυτοκίνητα να περάσουν από το «μπλόκο» για λόγους υγείας. Στο ίδιο πλαίσιιο ανεμπόδιστα θα διέρχονται οχήματα Υπηρεσιών που καλύπτουν έκτακτες ανάγκες.

Σημείωσε δε, ότι η κυκλοφορία δεν πρόκειται να σταματήσει , όπως κάποιοι ισχυρίζονται, καθώς αυτή θα διεξάγεται από παρακαμπτηρίους.