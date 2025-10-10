Κλειστή από τις 15/10 η διώρυγα της Κορίνθου λόγω εργασιών

Όπως είχε, προ μηνών, γνωστοποιήσει η διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας της Διώρυγας της Κορίνθου, θα είναι κλειστή από 15/10 λόγω εργασιών αποκατάστασης των πρανών

Θα αρχίσουν εκ νέου οι εργασίες αποκατάστασης των πρανών της διώρυγας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εταιρείας, η διώρυγα θα παραμείνει διαθέσιμη για τη ναυσιπλοία, έως και την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025 (ώρα 06:00 π.μ.).

Αμέσως μετά, θα ξεκινήσει η τελευταία φάση των εργασιών αποκατάστασης των πρανών. Για την ακριβή ημερομηνία επαναλειτουργίας του καναλιού, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Επικεφαλής της διοίκησης στην Α.Ε Διώρυγα, είναι ο Βασίλης Νανόπουλος, τέως δήμαρχος Κορινθίων. Το έργο στα πρανή, έχει αναλάβει ο όμιλος Άκτωρ. Ο προϋπολογισμός είναι στα 34 εκατ. ευρώ.

