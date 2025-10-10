Κλειστή από τις 15/10 η διώρυγα της Κορίνθου λόγω εργασιών

Κλειστή από τις 15/10 η διώρυγα της Κορίνθου λόγω εργασιών

Όπως είχε, προ μηνών, γνωστοποιήσει η διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας της Διώρυγας της Κορίνθου, θα είναι κλειστή από 15/10 λόγω εργασιών αποκατάστασης των πρανών

Θα αρχίσουν εκ νέου οι εργασίες αποκατάστασης των πρανών της διώρυγας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εταιρείας, η διώρυγα θα παραμείνει διαθέσιμη για τη ναυσιπλοία, έως και την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025 (ώρα 06:00 π.μ.).

Αμέσως μετά, θα ξεκινήσει η τελευταία φάση των εργασιών αποκατάστασης των πρανών. Για την ακριβή ημερομηνία επαναλειτουργίας του καναλιού, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Επικεφαλής της διοίκησης στην Α.Ε Διώρυγα, είναι ο Βασίλης Νανόπουλος, τέως δήμαρχος Κορινθίων. Το έργο στα πρανή, έχει αναλάβει ο όμιλος Άκτωρ. Ο προϋπολογισμός είναι στα 34 εκατ. ευρώ.

tempo24.news

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Φιλιππίνες: Μεγάλος σεισμός 7,4 Ρίχτερ – Προειδοποίηση για τσουνάμι 3 μέτρων, εκκενώνονται παραθαλάσσιες περιοχές

Φιλιππίνες: Μεγάλος σεισμός 7,4 Ρίχτερ – Προειδοποίηση για τσουνάμι 3 μέτρων, εκκενώνονται παραθαλάσσιες περιοχές

Πολύ ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,4 βαθμών, σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά του Ανατολικού Νταβάο, στις νότιες Φιλιππίνες, με τις καταστροφές να είναι μεγάλες και τις αρχές να έχουν σημάνει συναγερμό για τσουνάμι.

10 Οκτ 2025

Ετικέτες: ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;