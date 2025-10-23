Κλειστά τα σχολεία στο Μεσολόγγι λόγω της πλημμύρας

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο Μεσολόγγι, λόγω της πλημμύρας που προκλήθηκε από την έντονη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή.

 

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Με Απόφαση Δημάρχου, όλες οι σχολικές μονάδες εντός της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΚΔΑΠ κτλ) θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025.

Κλειστά θα παραμείνουν:

  • Βρεφικός & Παιδικός σταθμός Αγίου Παύλου
  • Βρεφικός & Παιδικός σταθμός Πλώσταινας
  • 1ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
  • 2ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
  • 3ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
  • 4ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
  • 5ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
  • 6ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
  • 1ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
  • 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
  • 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
  • 4ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
  • 5ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
  • 6ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
  • 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου
  • 2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου
  • Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο
  • Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις
  • Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου
  • 1ο Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου
  • 2ο Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου
  • ΕΠΑΛ Μεσολογγίου
  • Ειδικό Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
  • Ειδικό Δημοτικό Μεσολογγίου (Δημητρούκειο)
  • 1ο ΚΔΑΠ
  • ΚΔΑΜ ΑμΕΑ
  • 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου
  • Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
  • ΣΑΕΚ

