Κλειστά τα σχολεία στο Μεσολόγγι λόγω της πλημμύρας

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο Μεσολόγγι, λόγω της πλημμύρας που προκλήθηκε από την έντονη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Με Απόφαση Δημάρχου, όλες οι σχολικές μονάδες εντός της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΚΔΑΠ κτλ) θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025.

Κλειστά θα παραμείνουν: