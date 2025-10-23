Κλειστά τα σχολεία στο Μεσολόγγι λόγω της πλημμύρας
Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο Μεσολόγγι, λόγω της πλημμύρας που προκλήθηκε από την έντονη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή.
Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:
Με Απόφαση Δημάρχου, όλες οι σχολικές μονάδες εντός της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΚΔΑΠ κτλ) θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025.
Κλειστά θα παραμείνουν:
- Βρεφικός & Παιδικός σταθμός Αγίου Παύλου
- Βρεφικός & Παιδικός σταθμός Πλώσταινας
- 1ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
- 2ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
- 3ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
- 4ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
- 5ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
- 6ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
- 1ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
- 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
- 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
- 4ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
- 5ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
- 6ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου
- 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου
- 2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου
- Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο
- Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις
- Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου
- 1ο Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου
- 2ο Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου
- ΕΠΑΛ Μεσολογγίου
- Ειδικό Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου
- Ειδικό Δημοτικό Μεσολογγίου (Δημητρούκειο)
- 1ο ΚΔΑΠ
- ΚΔΑΜ ΑμΕΑ
- 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου
- Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
- ΣΑΕΚ