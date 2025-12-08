Κλειστά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά, αγρότες εισέβαλλαν στην πίστα – Σοβαρά επεισόδια με πετροπόλεμο και χημικά, δύο τραυματίες

Σοβαρά επεισόδια στην Κρήτη – Έκλεισαν τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά, καθώς οι αγρότες εισέβαλλαν στην πίστα

– Σοβαρά επεισόδια έχουν σημειωθεί στην Κρήτη στα αγροτικά μπλόκα,Κλειστά τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων της Κρήτης.

– Οι αγρότες στο «Νίκος Καζαντζάκης» έχουν μπει μέσα στην πίστα, ενώ στο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» έχουν αποκλειστεί οι δρόμοι που οδηγούν στο αεροδρόμιο.

– Τουλάχιστον 10 πτήσεις έχουν αναβληθεί, ενώ δεν υπάρχει ενημέρωση για το πότε θα αποχωρήσουν οι αγρότες

– Νωρίτερα, σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια με πετροπόλεμο και χημικά ανάμεσα σε αγρότες και ΜΑΤ. Στα Χανιά οι αγρότες αναποδογύρισαν περιπολικό, ενώ βανδάλισαν και κλούβα της Αστυνομίας.

– Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν δύο τραυματίες από τα επεισόδια.

– Οι αγρότες κλιμακώνουν και «σκληραίνουν» τις κινητοποιήσεις τους σε όλη την Ελλάδα, κλείνοντας τμήματα στις εθνικές οδούς.

– Παράλληλα υπάρχει σχεδιασμός από τους αγρότες για να κλείσουν και τα λιμάνια σε Θεσσαλονίκη και Βόλο.

– Οι αγρότες πολιόρκησαν το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα στην Καρδίτσα. Ο υπουργός ζήτησε από τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ να αποχωρήσουν για να μην συντηρείται κλίμα έντασης.

Βίντεο από την εισβολή των αγροτών στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου

Η στιγμή που οι αγρότες στο Ηράκλειο εισβάλουν στην πίστα του αεροδρομίου

Κλειστό και το αεροδρόμιο των Χανίων

Οι αγρότες έχουν αποκλείσει και το αεροδρόμιο των Χανίων, το οποίο θα μείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 17:30.

Εισβολή αγροτών στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, κλειστό μέχρι νεοτέρας

Οι αγρότες στο Ηράκλειο κατάφεραν τελικά να εισβάλλουν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» με αποτέλεσμα να το αποκλείσουν μέχρι νεοτέρας.

Πτήση από Αθήνα μπήκε σε holding και αναγκάστηκε να επιστρέψει πίσω.

Το ίδιο συνέβη και με πτήση από Ρόδο, που επέστρεψε στο αεροδρόμιο αναχώρησης.

Όπως βλέπετε στις παρακάτω φωτογραφίες, οι αγρότες έχουν μπει μέσα στην πίστα του αεροδρομίου.

Αναποδογύρισαν περιπολικό, βανδάλισαν κλούβα

Οι αγρότες στα Χανιά αναποδογύρισαν ένα περιπολικό που ήταν στημένο στο μπλόκο της αστυνομίας, ενώ βανδάλισαν και μία κλούβα των ΜΑΤ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μπλόκο στον δρόμο για το αεροδρόμιο των Χανίων

Στον αποκλεισμό του αεροδρομίου Χανίων προχώρησαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στη μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας η οποία ξεκίνησε από τον κόμβο της Σούδας και κατέληξε στις 13:20 στην πύλη του αεροδρομίου.

Αν και αρχικά η αστυνομία επέτρεψε την πρόσβαση των επιβατών, ωστόσο λίγο αργότερα εντάθηκαν τα επεισόδια, με τους αγρότες να ανατρέπουν ένα αυτοκίνητο της Αστυνομίας και να πετάνε πέτρες. Τα ΜΑΤ έκαναν σκληρή χρήση χημικών με χειροβομβίδες κρότου λάμψης μόλις οι αγροτες προσπάθησαν να περάσουν.

Λιγο μετά τις 2 οι συγκεντρωμένοι απέκλεισαν το αεροδρόμιο και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε κανέναν.

