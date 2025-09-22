Κλεισούρα Μεσολογγίου: Αγρυπνία στη Μονή της Αγίας Ελεούσας το βράδυ της Τρίτης

Αγρυπνία θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τρίτης (23.9.25) στην Αγία Ελεούσα, στην Μονή που βρίσκεται στην Κλεισούρα Μεσολογγίου.

H ανακοίνωση της Διαχειριστικής Επιτροπής της Ιεράς Μονής:

Από την Ιερά Μονή Αγίας Ελεούσης Κλεισούρας Μεσολογγίου ανακοινώνεται ότι, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου το βράδυ, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία, επί τη εορτή της Θεοτόκου της Μυρτιδιωτίσσης εν Κυθήροις, της Αγίας Θέκλης μεγαλομάρτυρος και ισαποστόλου, και του Οσίου Σιλουανού τού Αθωνίτου.

Η Ιερά Αγρυπνία θα ξεκινήσει 08:30 μ.μ. και θα τελειώσει 12:30 π.μ.

Πληροφορίες το τηλέφωνο της Μονής : 2632022386