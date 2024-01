Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι “ερυθρόλευκοι” ετοιμάζονται να κάνουν δικό τους τον 20χρονο κεντρικό αμυντικό της Ρέντινγκ, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Ακόμη μία μεταγραφική υπόθεση μοιάζει να ολοκληρώνεται θετικά για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Νέλσον Αμπέι της Ρέντινγκ προβάρει τα ερυθρόλευκα και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο σύντομα θα τελειώσει η μεταγραφή του στους Πειραιώτες.

Ο Άγγλος αμυντικός είναι διεθνής με την Κ20 της χώρας του και έχει καταγράψει 22 συμμετοχές την φετινή σεζόν στη League One. Ο 20χρονος στόπερ βρίσκεται προ των πυλών του Ολυμπιακού, αφού οι συζητήσεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Olympiacos are closing in on deal to sign Nelson Abbey from Reading.

Agreement at final stages, almost done — it’s permanent transfer for England U20 talented defender.

He’s gonna be part of Olympiacos/Nottingham Forest long term project for present and future. pic.twitter.com/I3x2j6J1Uz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2024