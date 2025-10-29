Κλείνει το Ταχυδρομείο Θέρμου – Ιδρύθηκε το 1882

Κλείνει το Ταχυδρομείο Θέρμου, το πρώτο Ταχυδρομικό Γραφείο της κωμόπολης, που ιδρύθηκε τις 1/10/1882 δια Βασιλικού Διατάγματος και έκτοτε μέχρι σήμερα συνέχισε αδιαλείπτως την λειτουργία του.

Όπως τόνισε το δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας πρόκειται για «απόφαση ανεπίτρεπτη, ανάλγητη και πλήρως αποκομμένη από την πραγματικότητα της ορεινής Ελλάδας, που αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως το κράτος θυμάται τους κατοίκους των βουνών μόνο σε επετείους και λόγους περί «ισόρροπης ανάπτυξης».

Σε ανάρτησή του ο κ. Κωνσταντάρας αναφέρει:

«Το πρώτο Ταχυδρομικό Γραφείο στο Θέρμο ιδρύθηκε τις 1/10/1882 δια Βασιλικού Διατάγματος και έκτοτε μέχρι σήμερα συνέχισε αδιαλείπτως την λειτουργία του. Δυστυχώς όσοι ενέταξαν την δημόσια υπηρεσία και περιουσία στο Υπερταμείο οδηγούν την χώρα κυρίως τις ορεινές περιοχές της, στην οικονομική , κοινωνική και διοικητική αποσταθεροποίηση.

Μια απόφαση ανεπίτρεπτη, ανάλγητη και πλήρως αποκομμένη από την πραγματικότητα της ορεινής Ελλάδας, που αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως το κράτος θυμάται τους κατοίκους των βουνών μόνο σε επετείους και λόγους περί «ισόρροπης ανάπτυξης».

Το κλείσιμο του ταχυδρομείου στο ΘΕΡΜΟ δεν είναι «διοικητική αναδιάρθρωση», όπως την ονοματίζουν, αλλά αποτελεί πλήγμα στην καρδιά ενός τόπου που παλεύει καθημερινά για να σταθεί όρθιος. Είναι προσβολή απέναντι σε μια κοινωνία που ζει, εργάζεται και επιμένει στο ΘΕΡΜΟ παρά την αδιαφορία των κέντρων αποφάσεων.

Με μία υπογραφή, κόβουν το νήμα της εξυπηρέτησης για εκατοντάδες κατοίκους, στερώντας τους τη δυνατότητα να στείλουν ένα γράμμα, να εισπράξουν τη σύνταξή τους, να πληρώσουν έναν λογαριασμό.

Η απομάκρυνση των υπαλλήλων του καταστήματος δεν είναι απλώς μια «υπηρεσιακή μεταβολή», είναι λιγότεροι άνθρωποι σε έναν τόπο που αδειάζει,και αλλες ακόμη οικογένειες που αναγκάζονται να φύγουν. Και μεταφράζεται και σε συρρίκνωση του μαθητικού δυναμικού των σχολείων και μάλιστα μεσούσης της σχολικής χρονιάς.

Αυτός είναι ο “εκσυγχρονισμός” που υπόσχονται: μια ύπαιθρος χωρίς ανθρώπους, χωρίς δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς μέλλον.

Πρόκειται για μια απόφαση προκλητική και προσβλητική για το ΘΕΡΜΟ . Αν κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να σβήνουν με ένα κουμπί τα χωριά μας από τον χάρτη, είναι γελασμένοι. Η απομάκρυνση των δημόσιων υπηρεσιών από την ορεινή Ελλάδα δεν είναι εξορθολογισμός, είναι εγκατάλειψη και διάλυση. Αντί να στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες, τις οδηγούν ένα βήμα πιο κοντά στην ερήμωση. Δε θα μείνουμε θεατές σε αυτό το έγκλημα κατά της υπαίθρου και καλώ σε συστράτευση για να παραμείνουν ζωντανοί οι περιφερειακοί δήμοι.

Ενημέρωσα σήμερα το διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Δυτικής ΕΛΛΑΔΑΣ , τους Βουλευτές του Νομού και πολλούς άλλους παράγοντες.

Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι θα καταπιούμε τα σχέδια της διοίκηση των ΕΛΤΑ μάλλον πλανάται , πλάνην οικτράν.

Ες αύριο τα σπουδαία !»