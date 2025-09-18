«Κλείδωσε» το ραντεβού Μητσοτάκη με Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

«Κλείδωσε» το ραντεβού του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τρίτης (23 Σεπτεμβρίου) με τον Έλληνα πρωθυπουργός να αναχωρεί για τις ΗΠΑ τη Δευτέρα.

Ο κ. Μητσοτάκης στη χθεσινή τηλεοπτική συνέντευξη που παρέθεσε ανέφερε πως υπάρχει πρόθεση για συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στο πλαίσιο της ΓΣ του ΟΗΕ στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο ίδιος, μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά, κάλεσε τον ελληνικό λαό να μην ανησυχεί, καθώς ο ίδιος εκτιμά ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση για «θερμό επεισόδιο» στο Αιγαίο, χωρίς ωστόσο αυτό να επιτρέπει εφησυχασμό.

«Υπάρχει πρόθεση και από τα δύο μέρη να βρεθεί χρόνος και πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση να βρεθεί χρόνος, παρότι θα συμπέσουμε για λίγο, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τον χρόνο για να κάνουμε τη συνάντηση…», είχε πει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Το προηγούμενο «τετ-α-τετ»

Το προηγούμενο «τετ-α-τετ» είχε σημειωθεί τον Ιούνιο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μία σύντομη συνομιλία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο των εργασιών.

Τότε, οι δύο ηγέτες έθεσαν επί τάπητος τα θέματα που βρίσκονταν στο προσκήνιο, όπως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Να σημειωθεί ότι ο πρωθυπουργός έχει υπογραμμίσει πως «αν δεν φύγει το casus belli από το τραπέζι, αν δεν σταµατήσει η Τουρκία να προωθεί την ανυπόστατη θεωρία των γκρίζων ζωνών, δεν θα µπει στο πρόγραµµα των φθηνών δανείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Οι εμπρηστικές ενέργειες της Άγκυρας

Ωστόσο, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο η Άγκυρα κλιμακώνει την προκλητική της ρητορική. Από την πλευρά της, η Αθήνα προσβλέπει σε έναν δομημένο διάλογο ελπίζοντας κάποια στιγμή να ανοίξει το κεφάλαιο «Οριοθέτηση ΑΟΖ».

Προσώρας δεν έχει καταστεί δυνατό, καθώς οι δύο χώρες διαφωνούν σε ό,τι αφορά το εύρος της συζήτησης. Οι διαφορές εξακολουθούν να υφίστανται, όμως στόχος της ελληνικής πλευράς είναι να αποσυμπιέζονται εντάσεις και να μην καθίστανται κρίσεις.

Η τελευταία πρόκληση από τον Φιντάν

Προ ημερών η Αθήνα αναγκάστηκε για μια ακόμη φορά να απαντήσει με νηφαλιότητα, και καθαρές θέσεις στο νέο κρεσέντο προκλήσεων της Άγκυρας, όπως αυτές διατυπώθηκαν δια στόματος του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε με απειλητικό τόνο πώς τα τα θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία είναι σαν μια «πολιτική ασπιρίνη» για τους Έλληνες πολιτικούς, καθώς τα επαναφέρουν στην επικαιρότητα όταν έχουν κάποιο πρόβλημα.

Παράλληλα τους κατηγόρησε ότι ασκούν «φθηνή πολιτική», καλλιεργώντας «το αντιτουρκικό αίσθημα» στον ελληνικό λαό, κάτι που «ανοίγει την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος» για την Ελλάδα.

«Δυστυχώς, στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας τα θέματα σχετικά με την Τουρκία είναι τα πρώτα θέματα που καθορίζουν την ατζέντα. Είναι σαν πολιτική ασπιρίνη. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα, τότε φέρε στην επικαιρότητα την Τουρκία, τη Μεσόγειο, το Αιγαίο. Έχει δημιουργηθεί η θεωρία της εξαρτημένης αντίδρασης. Έχει δημιουργηθεί η πολιτική εξαρτημένη αντίδραση. Ξέρετε αυτό το 1914 είχε φέρει το βραβείο Νόμπελ στον Πάβλοφ. Με το άκουσμα της Τουρκίας, αυτή η εξαρτημένη αντίδραση μέσα στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας είναι ένα θέμα που πρέπει να επιλυθεί στην ελληνική πολιτική», ήταν τα λόγια του Χακάν Φιντάν στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TGRT HABER.

Η νηφάλια απάντηση της Αθήνας

Ωστόσο, η Αθήνα δεν είχε αφήσει αναπάντητη τη δήλωση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών με τον ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά και τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, να του στέλνουν άμεση και αιχμηρή απάντηση:

«Όταν έχουν ένα μπελά πάντα προκύπτει μια δήλωση του Δένδια. Στους ανθρώπους δείχνουν συνέχεια μια τουρκική απειλή. Ουσιαστικά δεν λένε «να εκλέξετε εμένα έναντι αυτού που υπάρχει απέναντι. Αυτή είναι μια φθηνή πολιτική. Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία» ξεκαθαρίζει ο υπουργός Εξωτερικών.

Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν. Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια. Οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις» κατέληγε στη δήλωσή του ο κ. Γεραπετρίτης.

Στις εμπρηστικές δηλώσεις ο Νίκος Δένδιας, τόνισε πως «πέρα από το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτοετείς διπλωμάτες: Την αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών».

«Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγη αυτή η οδός» σημείωσε από την Κοπεγχάγη, όπου συμμετέχει στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

