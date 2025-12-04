Κλαυδία: Μαγευτική εμφάνιση στην Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στο Καλλιμάρμαρο

Μάγεψε η Κλαυδία στο Καλλιμάρμαρο, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Αστερομάτα» στην επίσημη Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στην Οργανωτική Επιτροπή Μιλάνο – Κορτίνα 2026 για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια, που εντυπωσίασε φέτος με τη συμμετοχή της στη Eurovision, καθήλωσε το Καλλιμάρμαρο με την καθαρότητα και τη δύναμη της φωνής της.

Με ένα λιτό κόκκινο φόρεμα και μια σκηνική παρουσία απόλυτα εναρμονισμένη με το πνεύμα των Ολυμπιακών Αξιών, δημιούργησε μια ατμόσφαιρα συμβολική, γαλήνια και επιβλητική.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη της για τη συμμετοχή της, υπογραμμίζοντας πως η Κλαυδία ενσάρκωσε ιδανικά τις αξίες της Ολυμπιακής Φλόγας: σεβασμό, φιλία, αριστεία, ειρήνη και αλληλεγγύη.

Πηγή: zougla.gr