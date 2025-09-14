Κλάρα Μαχαιρίτσα: Ποια τραγούδησε στον γάμο της το «Πεθαίνω για σένα» του μπαμπά της

Παντρεύτηκε χθες στην Τήνο η Κλάρα Μαχαιρίτσα, ενώ συγκίνηση επικράτησε, όταν ακούστηκε στον γάμο της το «Πεθαίνω για σένα» του πατέρα της Λαυρέντη.

Την αποκάλυψη για τον γάμο την έκανε η εκπομπή Το' χουμε τις προηγούμενες μέρες σε ένα αφιέρωμα για τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα με αφορμή τη συμπλ΄΄ηρωση 6 ετών από το την απώλειά του που μιλούσε η κόρη του Κλάρα Μαχαιρίτσα αλλά και ο κολλητός φίλος του πατέρα της Γιάννης Ζουγανέλης που ανέλαβε τον ρόλο του να την παραδώσει στον γαμπρό στην εκκλησία.

Σε ένα γραφικό ξωκκλήσι, λίγο έξω από την πόλη της Τήνου, τον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού πάνω στη θάλασσα έγινε χθες ο υπέροχος γάμος. Με παραδοσιακά αμυγδαλωτά, λιτό στολισμό και αγάπη.

Εκεί η κολλητή της φίλη Παυλίνα Βουλγαράκη με την λίγων μηνών κόρη της στην αγκαλιά της,σκαρφαλωμένη στο τοιχίο, της τραγούδησε το παραδοσιακό "Μενεξέδες και Ζουμπούλια" λίγο μετά την ολοκλήρωση της τελετής.

Με την Κλάρα πια χωρίς πέπλο, που δεν άντεξε στον αέρα των Κυκλάδων.

Και μετά στο βουνό. Στο γραφικό ορεινό χωριό Κουμάρος, των μόλις 30 μόνιμων κατοίκων στον χώρο που έχει επιμεληθεί το αμφιθέατρο ο Κώστας Τσόκλης σε ένα μαγικό σκηνικό σαν ταινία.

Με την Παυλίνα Βουλγαράκη να αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να ερμηνεύσει το "Πεθαίνω για σένα" του πατέρα της αυτή την τόσο ιδιαίτερη στιγμή για την ίδια, βαθιά συγκινημένη.

Όπως και ο Γιάννης Ζουγανέλης που επίσης τραγούδησε ιδιαίτερα συγκινημένος κι αυτός. Ένας όμορφος γάμος.

Πηγή: womenonly.skai.gr