KKE: Να διασφαλιστεί ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας των ΕΛΤΑ

Την ανάγκη να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ και να διασφαλιστεί ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας τους υπογραμμίζεται σε ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ συμπεριλαμβανομένου και του Νίκου Παπαναστάση από την Αιτωλοακαρνανία.

Στην ερώτηση αναφέρεται:

Η διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), με τη στήριξη της κυβέρνησης, προχωρά σε μαζικό κλείσιμο άνω των 200 ταχυδρομικών καταστημάτων σε όλη τη χώρα,

στο πλαίσιο της λεγόμενης «αναδιάρθρωσης» και «εξορθολογισμού» του δικτύου τους. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις από εργαζόμενους και κατοίκους δεκάδων

περιοχών, καθώς οδηγεί σε υποβάθμιση βασικών ταχυδρομικών υπηρεσιών, απώλεια θέσεων εργασίας και παραπέρα ιδιωτικοποίηση του οργανισμού.

Η λεγόμενη «αναδιοργάνωση» των ΕΛΤΑ έχει ως βασικό αποτέλεσμα την περαιτέρω συρρίκνωση του δικτύου και των υπηρεσιών τους, με σοβαρές συνέπειες τόσο για τους

εργαζόμενους όσο και για το κοινό. Οι αλλαγές αυτές συνοδεύονται από περικοπές θέσεων εργασίας, εντατικοποίηση, μετακινήσεις προσωπικού, ενώ οι πολίτες, ιδιαίτερα στις

αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, βλέπουν να αποκόπτονται από απαραίτητες ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται σε ένα γενικότερο σχέδιο εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης των ταχυδρομικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της «απελευθέρωσης» της

αγοράς και της αναζήτησης «στρατηγικού επενδυτή» για τα ΕΛΤΑ. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για παράδοση ενός κρίσιμου δημόσιου αγαθού στα επιχειρηματικά συμφέροντα, με στόχο τη διασφάλιση της κερδοφορίας του κεφαλαίου και όχι την κάλυψη των λαϊκών αναγκών.

Είναι αποτέλεσμα σχεδιασμών που υλοποιούνται βήμα-βήμα εδώ και πάνω από μια δεκαετία, με τη συνέργεια όλων των κυβερνήσεων. Το 2020 η κυβέρνηση της ΝΔ πέρασε

τροπολογία που άνοιξε τον δρόμο στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ, νομιμοποίησε μαζικές απολύσεις, εισήγαγε τις ατομικές συμβάσεις, διέλυσε τον ενιαίο

χαρακτήρα των ΕΛΤΑ, άνοιξε τον δρόμο για το σπάσιμο του δικτύου και την παράδοσή του σε εργολάβους. Νωρίτερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε ανοίξει τον δρόμο, ενέταξε τα ΕΛΤΑ στο Υπερταμείο, ενίσχυσε τη λειτουργία με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και προώθησε την αποδόμηση της καθολικής υπηρεσίας.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, εργαζόμενοι και τοπικές κοινωνίες σε πολλές περιοχές της χώρας οργανώνουν κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις, απαιτώντας να μην

κλείσει κανένα κατάστημα, να ενισχυθεί ο οργανισμός με μόνιμο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του λαού. Οι πρωτοβουλίες αυτές αναδεικνύουν την ανάγκη να λειτουργήσουν τα ΕΛΤΑ ως δημόσια, κοινωνική υπηρεσία και όχι ως πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι η διασφάλιση ενός καθολικού, δημόσιου και αξιόπιστου ταχυδρομικού δικτύου αποτελεί κοινωνική ανάγκη και υποχρέωση του κράτους. Αντί για

λουκέτα, απολύσεις και ιδιωτικοποίηση, απαιτείται στήριξη των ΕΛΤΑ με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και βελτίωση των υποδομών, ώστε να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση όλων των πολιτών, σε κάθε γωνιά της χώρας.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, ποια μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση ώστε:

– Να διασφαλιστεί ότι καμία περιοχή δεν θα μείνει χωρίς πρόσβαση σε βασικές ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Να εξασφαλιστεί η παραμονή όλων των

εργαζομένων στις θέσεις τους, χωρίς απολύσεις ή αναγκαστικές μετακινήσεις σε μεγάλες αποστάσεις, να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και να ενισχυθούν οι υποδομές.

Οι Βουλευτές

Κατσώτης Χρήστος

Αμπατιέλος Νίκος

Δελής Γιάννης

Έξαρχος Νίκος

Καραθανασόπουλος Νίκος

Κομνηνάκα Μαρία

Λαμπρούλης Γιώργος

Μαρίνος Γιώργος

Μεταξάς Βασίλης

Παπαναστάσης Νίκος

Συντυχάκης Μανώλης

Στολτίδης Λεωνίδας