ΚΚΕ: Ερώτηση στη Βουλή για την πλημμύρα στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου

Σε ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ ζητούνται να επιδιορθωθούν οι ζημιές στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου που πλημμύρισε μετά την πρόσφατη έντονη βροχόπτωση και να προκηρυχθούν θέσεις προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία της νοσηλευτικής μονάδας.

Η ερώτηση:

Την Πέμπτη 23/10/2025 στην περιοχή του Μεσολόγγι υπήρξε έντονη κακοκαιρία.

Την ίδια ώρα, όπως καταγγέλλουν και οι εργαζόμενοι στο Γ.Ν. Μεσολογγίου μέσω ανακοίνωσης της Τριμελούς Επιτροπής της ΕΙΝΝΑΑ, πλημμύρισε ο 3ος όροφος, όλη

η Παθολογική Κλινική, από τους θαλάμους των ασθενών, τους διαδρόμους μέχρι και τα γραφεία των ιατρών και τους αποθηκευτικούς χώρους. Ήταν τόσα τα νερά,

που μέσα από τα ταβάνια, δίπλα σε καλώδια και αγωγούς, εξαπλώθηκαν σε όλους τους άλλους ορόφους, δημιουργώντας έως και βραχυκυκλώματα. Επιστρατεύτηκαν

κουβέρτες και κουβάδες για να εξασφαλιστεί υποτυπωδώς η είσοδος στα ΤΕΠ και στις κλινικές.

Οι κακοτεχνίες και η χρόνια κτιριακή εγκατάλειψη του Νοσοκομείου, λόγω της υποχρηματοδότησης και της προοδευτικής αποψίλωσης των αρμόδιων υπηρεσιών,

αποτελεί το υπόβαθρο για τη σημερινή απαράδεκτη κατάσταση.

Ταυτόχρονα δημιουργείται ένα μεγάλο ερώτημα αν κατά τη διάρκεια των εργασιών που πραγματοποιούνται στο Νοσοκομείο (που μέρος τους είναι και η ανακατασκευή

της στέγης), εξαιτίας της ένταξής του στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουν παρθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα με οποιαδήποτε βροχόπτωση, μιας και βρισκόμαστε στα μισά του Φθινόπωρου, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία τμημάτων, κλινικών, την ασφάλεια ασθενών και υγειονομικών.

Το συγκριμένο γεγονός της πλημμύρας και των ζημιών που προκάλεσε επιβαρύνει παραπέρα την κατάσταση στο Νοσοκομείο, όταν η τεράστια καθυστέρηση και οι αναβολές στις υπάρχουσες εργασίες έχουν ήδη ως αποτέλεσμα να παραμένει για μήνες κλειστός ο δεύτερος όροφος, στερώντας πολύτιμες κλίνες. Χαρακτηριστικό των καθυστερήσεων, το παράδειγμα του Αυγούστου, που για 15 ημέρες το Νοσοκομείο έμεινε χωρίς καμία ανοικτή χειρουργική αίθουσα, ούτε αυτή για τα άκρως επείγοντα περιστατικά, για να πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης του κλιματισμού του χειρουργείου, που έχει σοβαρές δυσλειτουργίες, αλλά οι εργασίες αυτές ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν.

Παρόμοια περιστατικά, έχουν συμβεί στο νομό και σε άλλες δομές υγείας, όπως οι πλημμύρες τον Φεβρουάριο στο ΚΥ Βόνιτσας λόγω αφαίρεσης της σκεπής του για εργασίες, που οδήγησαν σε αναστολή της λειτουργίας του. Ο κίνδυνος για ασθενείς, προσωπικό, ιατροτεχνολογικό-μηχανολογικό εξοπλισμό και συνολικά τις υποδομές του Νο σοκομείου είναι προφανής και μεγάλος, όταν ακόμα δεν έχουμε μπει στο χειμώνα.

Μάλιστα το παραπάνω γεγονός συνέβη την ίδια ώρα, που υγειονομικοί πραγματοποιούσαν 3ωρη στάση εργασίας και διαμαρτυρίες και στα δύο Νοσοκομεία του νομού ενάντια στους νέους Οργανισμούς των Νοσοκομείων, που με βάση τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας και των Υγειονομικών Περιφερειών προβλέπεται στα Διασυνδεόμενα Νοσοκομεία να είναι ενιαίοι. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την παραπέρα υποβάθμιση και στη συντήρηση/επισκευή υποδομών και εξοπλισμού, που έτσι κι αλλιώς σήμερα είναι μηδαμινή.

Η κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, η 6η ΥΠΕ, όπως και η Διοίκηση του Νοσοκομείου, έχουν σοβαρή ευθύνη γι’ αυτή την κατάσταση. Παράλληλα θα πρέπει

να αναλάβουν την ευθύνη για τον κίνδυνο που διατρέχουν ασθενείς, υγειονομικοί, όλοι οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου όπως και οι επισκέπτες όσο δεν

εξασφαλίζονται όλες οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ασφαλούς περίθαλψης και νοσηλείας.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τί μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση, ώστε

– Να παρθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επιδιόρθωση των βλαβών και την εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη και ασφαλή

λειτουργία του Νοσοκομείου.

– Να προκηρυχτούν άμεσα όλες οι θέσεις του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού, για την πλήρη λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις

ανάγκες.

Οι Βουλευτές

Παπαναστάσης Νίκος

Καραθανασόπουλος Νίκος

Λαμπρούλης Γιώργος

Μαρίνος Γιώργος