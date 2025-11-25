ΚΚΕ: Εκδήλωση – συζήτηση στο Αγρίνιο με φόντο τις θέσεις της ΚΕ για το 22ο Συνέδριο του Κόμματος

Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο, για τις πολιτικές εξελίξεις στο φόντο των Θέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ για το 22ο Συνέδριο του Κόμματος.

Η ανακοίνωση:

Εκδήλωση – συζήτηση, για τις πολιτικές εξελίξεις στο φόντο των Θέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ για το 22ο Συνέδριο του Κόμματος, διοργανώνει η Κομματική Οργάνωση Ανατολικού Αγρινίου της ΤΕ Αιτωλοακαρνανίας, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις 6.30 μ.μ. στη Δημοτική Αγορά Αγρινίου.

Θα μιλήσει ο Τίμος Παπανικολάου, μέλος της ΕΟΕ της ΕΠ Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ και του Γραφείου της ΤΕ Αιτωλοακαρνανίας.