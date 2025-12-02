Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου, 2025
ΚΚΕ: Αύριο η εκδήλωση – συζήτηση στο Αγρίνιο με ομιλητή το Σωτήρη Παρίση

Αύριο Τετάρτη 3 Δεκέμβρη θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο η εκδήλωση – συζήτηση με θέμα «22ο Συνέδριο ΚΚΕ – Κόμμα δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας για τον σοσιαλισμό!» και με ομιλητή το Σωτήρη Παρίση.

Η ανακοίνωση:

Εκδήλωση – συζήτηση με θέμα «22ο Συνέδριο ΚΚΕ – Κόμμα δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας για τον σοσιαλισμό!» διοργανώνει την Τετάρτη 3 Δεκέμβρη στις 7μ.μ. η Τομεακή Επιτροπής Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Αγρίνιο (πρώην Τράπεζα Ελλάδας).

Θα μιλήσει ο Σωτήρης Παρίσης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και  γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Ελλάδας.

Η αφίσα:

