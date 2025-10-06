Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μεσολογγίου - Η ανακοίνωση

Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μεσολογγίου, μετά τις πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Κατόπιν επικοινωνίας του Δημάρχου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρου Διαμαντόπουλου, με τον Υφυπουργό Εργασίας, Κώστα Καραγκούνη, μεταφέρθηκε προς τον αρμόδιο Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννη Κεφαλογιάννη, το αίτημα για κήρυξη του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έπειτα από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2025.

Κατόπιν τούτου, ο Υπουργός κ. Κεφαλογιάννης έκανε δεκτό το αίτημα, όπως ακριβώς κατετέθη, και κήρυξε στο σύνολό του τον Δήμο (Δημοτικές Ενότητες Μεσολογγίου, Αιτωλικού και Οινιαδών) σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος, ευχαριστεί τον Υφυπουργό κ. Καραγκούνη για την άμεση παρέμβαση, καθώς και τον Υπουργό κ. Κεφαλογιάννη για την έγκαιρη ανταπόκριση στο αίτημα, καθώς πλέον γίνεται εφικτή η ταχύτερη ενεργοποίηση των διαδικασιών που επιβάλλονται για την στήριξη της τοπικής κοινωνίας, την καταβολή αποζημιώσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο, και την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σε σχετική ανακοίνωση που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαος Π. Π. Παπαευσταθίου, αναφέρει:

Έχοντας υπόψη:

Το άρθρο 25 του Ν.4662/20 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 27/Α ́/2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα άρθρα 23 και 24 παρ. 2 του Ν.5075/2023 «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την κρατική αρωγή» (ΦΕΚ 206/Α ́/2023) Το άρθρο 4 του Ν. 5214/2025 «Πλαίσιο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας: Διατάξεις για την πολιτική προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα» Το υπ’ αριθμ. Α2933/02.07.2025 έγγραφό μας με θέμα «Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαδικασία έκδοσης αποφάσεων κήρυξης ή παράτασης σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τοπικής κλίμακας» (ΑΔΑ: 9ΑΥΣ46ΝΠΙΘ-3ΦΡ) Το άρθρο 4 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των ΟΤΑ-Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α ́/2018) Την Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β ́/2003). Το Π.Δ. 151/2004 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 107/Α ́/2004) Το Π.Δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 161/Α ́/2021) Την ΥΠ 664/26.03.2025 Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 300/Υ.Ο.Δ.Δ./2025) Το υπ’ αριθμ. 29681/03.10.2025 έγγραφο του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2025 στην ανωτέρω περιοχή, σύμφωνα με το ανωτέρω 10 σχετικό.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για τρείς (3) μήνες, ήτοι έως και 2 Ιανουαρίου 2026 Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.