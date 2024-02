Νεκρός ο 24χρονος κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ Μαραθωνίου Κέλβιν Κίπτουμ

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη το βράδυ της Κυριακής (11 Φεβρουαρίου) στον δρόμο Eldoret-Kaptagat στην Κένυα, σύμφωνα με τον διοικητή της αστυνομίας της κομητείας Elgeyo Marakwet Peter Mulinge.

Η σύζυγος του Hakiziman, Joan Chelimo, επιβεβαίωσε τον θάνατο του συζύγου της.

Ο υπουργός Αθλητισμού της Κένυας, Ababu Namwamba, δήλωσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, πρώην Twitter: «Εξαιρετικά ανατριχιαστικό!! Η Κένυα έχει χάσει ένα ιδιαίτερο διαμάντι».

Ο Κενυάτης κατέρριψε το ρεκόρ του μαραθωνίου ανδρών στο Σικάγο στις 8 Οκτωβρίου 2023, με χρόνο δύο ώρες και 35 δευτερόλεπτα.

Ο Κέλβιν Κίπτουμ κατέρριψε 34 δευτερόλεπτα από το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ του δύο φορές Ολυμπιονίκη Ελιούντ Κιπτσόγκε από το Βερολίνο πέρυσι για να γίνει ο πρώτος άνδρας που έτρεξε τον μαραθώνιο κάτω από δύο ώρες και ένα λεπτό.

Kelvin Kiptum set a new world record marathon time today at 2:00:35.

That’s a 4:36/mile pace…for 26.2 miles — and he beat Eliud Kipchoge’s previous record by 34 seconds.

He is only 23 years old!

That’s one of the greatest athletic achievements ever.pic.twitter.com/nTNL5ZizYW

— Joe Pompliano (@JoePompliano) October 8, 2023