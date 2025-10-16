Κινητοποιήσεις υγειονομικών σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι

Σειρά συσκέψεων πραγματοποιούν οι υγειονομικοί με σκοπό τον συντονισμό για κινητοποιήσεις στην Αιτωλοακαρνανία. Οι συσκέψεις αυτές έχουν διττό σκοπό. Τον συντονισμό στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων που οργανώνονται από την ΠΟΕΔΗΝ και την ΟΕΝΓΕ, αλλά και να ενημερώσουν την τοπική κοινωνία για τις επερχόμενες ρυθμίσεις από την εγκύκλιο του Υπουργείου για την συγκρότηση νέων οργανισμών των δύο Νοσοκομείων, Αγρινίου και Μεσολογγίου, κάτω από ενιαία διεύθυνση, πράγμα που θα οδηγήσει, σύμφωνα με υγειονομικούς, σε συγχωνεύσεις τμημάτων, κλινικών και σε συρρίκνωση δημόσιων κλινών.

Η πρώτη σύσκεψη στην Αιτωλοακαρνανία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 16.10.25 στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Αγρινίου, με τη συμμετοχή εργαζομένων και εκπροσώπων συνδικαλιστικών φορέων από την περιοχή.

Αντίστοιχη σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί και αύριο Παρασκευή 17.10.25 στο Εργατικό Κέντρο Μεσολογγίου.

Στην σύσκεψη του Αγρινίου τέθηκαν επί τάπητος τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία της περιοχής και οι εργαζόμενοί τους.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε η πραγματοποίηση τρίωρης στάσης εργασίας την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, από τις 12:00 έως τις 15:00, με συγκέντρωση στον αύλειο χώρους του Νοσοκομείου Αγρινίου, ενώ προς την κατεύθυνση αυτή θα κινηθούν και στην σύσκεψη του Μεσολογγίου.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή των υγειονομικών στην πανυγειονομική απεργία της 6ης Νοεμβρίου, με συγκεντρώσεις σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι, καθώς και στην πανελλαδική κινητοποίηση της 7ης Νοεμβρίου στην Αθήνα, που διοργανώνει η ΟΕΝΓΕ.

Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της Αιτωλοακαρνανίας υπογράμμισαν για ακόμη μια φορά την ανάγκη ενίσχυσης των δημόσιων δομών υγείας, τη στελέχωση των νοσοκομείων με μόνιμο προσωπικό και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, τονίζοντας ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αιτωλοακαρνανίας Μάκης Αραβανής μιλώντας στη «Σ» τόνισε:

«η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αιτωλοακαρνανίας από κοινού με το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγρινίου έχουμε αποστείλει πρόσκληση στα ΔΣ των φορέων για σύσκεψη, προκειμένου να ενημερώσουμε ευρύτερα και την τοπική κοινωνία για τις επερχόμενες ρυθμίσεις από την εγκύκλιο του Υπουργείου για την συγκρότηση νέων οργανισμών των δύο Νοσοκομείων, Αγρινίου και Μεσολογγίου, κάτω από ενιαία διεύθυνση, πράγμα που θα οδηγήσει σε συγχωνεύσεις τμημάτων, κλινικών και σε συρρίκνωση δημόσιων κλινών.

Στο πλαίσιο αυτό έχουμε, μέσα από την γενική συνέλευση των δύο νοσοκομείων, αποφασίσει μια σειρά από δράσεις και κινητοποιήσεις, με αρχή την στάση εργασίας την ερχόμενη Πέμπτη 23.10.25 από τις 12.00 μέχρι και τις 15.00 με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στα δύο νοσοκομεία της Αιτωλοακαρνανίας και κλιμάκωση με την συμμετοχή στην πανυγειονομική απεργία στις 06.11.25 και συγκεντρώσεις στα δύο νοσοκομεία, όπως επίσης και στις 07.11.25 που θα συμμετάσχουμε στην πανυγειονομική απεργία στην Αθήνα.

Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τους φορείς και κατ επέκταση όλο τον κόσμο της Αιτωλοακαρνανίας ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι διοικητικού χαρακτήρα που αφορούν το εσωτερικό των νοσοκομείων, αλλά αφορούν τα οργανογράμματα και το τι νοσοκομείο χρειαζόμαστε, τι κλινικές, τι τμήματα χρειαζόμαστε, πόσες οργανικές θέσεις γιατρών και νοσηλευτών και πόσες ειδικοτήτων, που να μπορούν στη σημερινή εποχή, της προόδου και της τεχνολογίας, να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας.

Υπό την έννοια αυτή δεν είναι αμιγώς ενδονοσοκομειακό θέμα, αλλά είναι υπόθεση όλου του λαού. Πρέπει να διεκδικήσει και την αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων, του Αγρινίου και του Μεσολογγίου και την αυτοτελή ανάπτυξη των οργανισμών τους, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και των ασθενών και πρέπει όλοι μαζί και ο λαός της περιοχής να διεκδικήσει επίσης την ενίσχυση των τμημάτων που δυστυχώς υποφέρουν από την μεγάλη υποστελέχωση και την διαχρονική υποχρηματοδότηση».