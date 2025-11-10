Κίνηση ανθρωπιάς από την Δήμητρα Κατσαφάδου: Δώρισε ρομποτικό μηχάνημα στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα»

Συγκινητική προσφορά από την Δήμητρα Κατσαφάδου η οποία αποφάσισε να ενισχύσει το έργο των γιατρών και των νοσηλευτών του νοσοκομείου «Αγία Όλγα». Η δημιουργός του «La vie en Rose» δώρισε νέο ρομποτικό μηχάνημα επεμβατικής τεχνολογίας.

Στην εκδήλωση για τα εγκαίνια του ρομποτικού μηχανήματος στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» έδωσαν το παρών ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Στην ομιλία της, η Δήμητρα Κατσαφάδου επανέλαβε για ακόμη μία φορά τη σημαντικότητα του να δίνεις αγάπη και φροντίδα στους συνανθρώπους σου.

«Το καλύτερο που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα είναι αυτό που προτείνατε, κύριε υπουργέ. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μπορεί να δώσει κάτι. Η αγάπη μου προς τον συνάνθρωπο είναι λατρεία μεταμφιεσμένη σε πόνο, που γίνεται φροντίδα», ανέφερε με σεμνότητα η δημιουργός της γνωστής εταιρείας.

Ούτως ή άλλως η Δήμητρα Κατσαφάδου έχει μετατρέψει την φιλοσοφία της La vie en Rose σε ένα κίνημα προσφοράς και ενίσχυσης του ΕΣΥ αλλά και συνεχόμενης φροντίδας προς αυτόν που έχει ανάγκη.

Το νέο ρομποτικό σύστημα το οποίο είναι μοναδικό στην Ελλάδα και 1 από τα 3 σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα επιτρέπει εξειδικευμένες και ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς. Θα μπορεί να μειώσει τον χρόνο νοσηλείας των ασθενών και να αυξήσει την θεραπευτική ακρίβεια.

«Η προσφορά είναι στάση ζωής»

Λόγο για την ανεκτίμητη προσφορά της Δήμητρας Κατσαφάδου έβγαλε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος τόνισε πως το συγκεκριμένο ρομποτικό μηχάνημα δεν υπάρχει σε κανένα ελληνικό νοσοκομείο.

«Το ρομποτικό μηχάνημα που εγκαινιάζουμε σήμερα δεν υπάρχει σε κανένα άλλο νοσοκομείο της χώρας. Η οικογένεια Κατσαφάδου – Μαλακοδήμου δείχνει ότι η προσφορά είναι στάση ζωής». Ο υπουργός ευχαρίστησε τους δωρητές για την συνεισφορά τους δίνοντας το μήνυμα πως όταν ο ιδιωτικός τομέας συνεργάζεται με το ΕΣΥ, οι πολίτες μπορούν να βγαίνουν πάντα κερδισμένοι.

«Καλή λειτουργία στο μηχάνημα, καλές θεραπείες και δύναμη στους γιατρούς μας», ευχήθηκε στο τέλος ο υπουργός και χειροκροτήθηκε από το κοινό.

Σε ανάρτηση που έκανε στα social media ευχαρίστησε και πάλι την Δήμητρα Κατσαφάδου και την οικογένεια Μαλακοδήμου.

«Σήμερα είχα την μεγάλη χαρά να εγκαινιάσω την επίσημη λειτουργία του ρομποτικού μηχανήματος επεμβατικής ακτινοθεραπείας που έκανε δωρεά, κατόπιν δικού μου αιτήματος, η κα Δήμητρα Κατσαφάδου και η οικογένεια Μαλακοδήμου στο “Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο η Αγία Όλγα” στη Νέα Ιωνία. Στους δωρητές ένα μεγάλο ευχαριστώ», έγραψε συγκεκριμένα.

Ο πρόεδρος της εταιρείας, Νίκος Μαλακοδήμος αποκάλυψε πως η απόφαση για αυτήν την μεγάλη δωρεά πάρθηκε μέσα σε μια στιγμή. Ο διευθύνων σύμβουλος, Κυριάκος Μαλακοδήμος έδωσε «υπόσχεση» πως η La vie en Rose θα είναι πάντα δίπλα σε αυτούς που έχουν ανάγκη.

Ο διοικητής του νοσοκομείου, Χρήστος Τσάμης, ανέφερε πως χάρη στη δωρεά του νέου ρομποτικού μηχανήματος το νοσοκομείο «Αγία Όλγα» αλλάζει επίπεδο.

«Η “Αγία Όλγα” εξελίσσεται ραγδαία. Το προσωπικό, οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες δίνουν ψυχή καθημερινά».

