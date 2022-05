Ξεκινά το 2ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αγρινίου 24 έως και 26 Ιουνίου 2022

Το 2ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αγρινίου “Οι Μονόλογοι της Λήδας” ξεκινά από 24 έως και 26 Ιουνίου 2022 στο 1ο Παπαστράτειο Γυμνάσιο

Το 2ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αγρινίου “Οι Μονόλογοι της Λήδας” ξεκινά από 24 έως και 26 Ιουνίου2022 στο 1οΠαπαστράτειο Γυμνάσιο. Σε ένα Τριήμερο Προβολών και Κινηματογραφικών συναντήσεων.

Πρόκειται για ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ που επικεντρώνεται στους κινηματογραφικούς μονόλογους και τις μικρού μήκους ταινίες και που συμβαίνει για πρώτη φορά στο Αγρίνιο. Στο πρόγραμμα του υπάρχει διαγωνιστικό τμήμα αλλά και προβολή ταινιών εκτός διαγωνιστικού.

Εισιτήρια του φεστιβάλ μπορείτε να προμηθευτείτε διαδικτυακά μέσω viva:https://www.viva.gr/tickets/festival/theaterondemand/diethnes-kinimatografiko-festibal-agriniou/

Και από τα εξής σημεία στο Αγρίνιο:

Τα Καφέ:

Σείριος (Πάνου Σούλου 3, Αγρίνιο, Τηλ. 2641020064),

Διόσκουροι (πεζόδρομος Μεσολογγίου 1, Αγρίνιο, Τηλ. 6974473540),

Ακροβάτης (Καραισκάκη 16, Αγρίνιο, Τηλ. 2641305774)

Τα Βιβλιοπωλεία:

Αγαύη (Γ. Καραπαπά 16, Αγρίνιο, 2641181643),

Χριστοδουλόπουλος (Παπαστράτου 10, Αγρίνιο, Τηλ. 2641028017)

Κρατήσεις γίνονται και τηλεφωνικά στο: 694-2838569

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιώσει την φυσική τους παρουσία οι εξής καλλιτέχνες:

Ο σκηνοθέτης SamuelTressler IV από τις Η.Π.Α., που έχει γυρίσει το ψυχολογικό θρίλερ «Leda» εμπνευσμένο από την ιστορία της Λήδας. Μαζί του θα έρθει και η πρωταγωνίστρια της ταινίας AdelineThery. Η ταινία κάνει την πρεμιέρα της στην Ευρώπη με το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αγρινίου.

Οι TanjaBrzakovic και JelenaBosanac από την Σερβία με την ταινία «Home».

Η Γαλλίδα σκηνοθέτης SophieBlondy, που προσφάτως ολοκλήρωσε το ντοκιμαντέρ «TellmeIggy» για τον IggyPop. Ο Ιταλός σκηνοθέτης AlessioGhielmettiμε την ταινία «Samantha in Love», η Ελβετίδα σκηνοθέτης ChristinaRuloffμε τις ταινίες «The Body and The Name» και «The End of twolives» και η Λιθουανή ηθοποιός και μέλος της κριτικής επιτροπής DaivaMalinauskaite.

Περισσότερα ονόματα αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

