Κινηματογραφική Λέσχη: “”Ένας θρίαμβος” αύριο στον Άνεσις

Η κινηματογραφική λέσχη συνεχίζοντας τις προβολές της, την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 , στις 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Κινηματογράφο ΑΝΕΣΙΣ θα προβάλει την ταινία :

ΕΝΑΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ – Un Triomphe/The Big Hit

Ο Ετιέν, ένας συχνά εκτός δουλειάς ηθοποιός, δουλεύει ως υπεύθυνος ενός θεατρικού εργαστηρίου σε μια φυλακή, όπου μαζεύει έναν ασυνήθιστο θίασο από κρατούμενους για να ανεβάσουν το διάσημο έργο του Σάμιουελ Μπέκετ, Περιμένοντας τον Γκοντό. Όταν του επιτραπεί να πάρει την ομάδα των κρατούμενων σε περιοδεία του έργου σε κανονικά θέατρα έξω από τη φυλακή, ο Ετιέν επιτέλους αισθάνεται ότι αυτή μπορεί να είναι η μεγάλη του ευκαιρία να πραγματοποιήσει το όνειρο του στη σκηνή και στη ζωή.

Η γαλλική παραγωγή αποτέλεσε επίσημη επιλογή στο Φεστιβάλ Καννών το 2020, στη συνέχεια κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ της Ανγκουλέμ, προβλήθηκε ως Gala Screening στο Φεστιβάλ Ζυρίχης και ως Επίσημη Ταινία Λήξης του Φεστιβάλ του Τορίνο ενώ αργότερα κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ευρωπαϊκής Κωμωδίας της χρονιάς από την European Film Academy.

Μια βαθιά ανθρώπινη συγκινητική κωμωδία εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα, με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Cesar, Καντ Μεράντ (Είναι Τρελοί Αυτοί οι Βόρειοι, Είμαι Καλά, μη σε Νοιάζει, Ο Μικρός Νικόλας Πάει Διακοπές, Τα Παιδιά της Χορωδίας, Ο Πόλεμος των Κουμπιών, Οι Γυναίκες των Ονείρων Μου). Από τον σεναριογράφο – σκηνοθέτη της μεγάλης επιτυχίας στη Γαλλία In the Name of the Land.

Η ταινία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. To 1985, ο Σουηδός ηθοποιός και σκηνοθέτης Jan Jönson ανέβασε με μεγάλη επιτυχία μαζί με κρατούμενους στη φυλακή υψίστης ασφαλείας στην Κούμλα, το έργο Περιμένοντας τον Γκοντό του Σάμιουελ Μπέκετ. Στην δημόσια πρεμιέρα της παράστασης οι κρατούμενοι απέδρασαν ένα γεγονός που ενθουσίασε τον ίδιο τον Μπέκετ. Ο Εμανουέλ Κουρκόλ εμπνέεται από τα περιστατικά που συνέβησαν στο ιστορικό αυτό ανέβασμα της παράστασης για να δημιουργήσει πάνω έναν αστείο όσο και συγκινητικό και ύμνο στην απελευθερωτική δύναμη της τέχνης και μαζί μια ευφυή σπουδή πάνω στα όρια της τέχνης και της αληθινής ζωής θυμίζοντάς μας ότι η τελευταία συχνά ξεπερνά κάθε ευφάνταστη ιστορία.

Σκηνοθεσία: Εμανουέλ Κουρκόλ.

Παίζουν: Καντ Μεράντ , Σοφιάν Καμές,Πιέρ Λοτάν,Νταβίντ Αγιάλα

Οι προβολές πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη

στο Δημοτικό κινηματογράφο ΑΝΕΣΙΣ στις 9.30 το βράδυ.

Είσοδος ελεύθερη για τους άνεργους, πολύτεκνους, μαθητές, φοιτητές και Αμεα.

Τιμή εισιτηρίου 3 euro

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται ακολουθώντας τις οδηγίες και το πρωτόκολλο των υγειονομικών αρχών

Ο χώρος του Κινηματογράφου λειτουργεί ως «αμιγής» σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

Για την είσοδο του κοινού στις προβολές, για θεατές άνω των 17 ετών, απαιτείται η επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης μαζί με την αστυνομική ταυτότητα.

Για παιδιά από 4 έως 17 ετών, εναλλακτικά, γίνεται δεκτή δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου self-test τελευταίου 24ώρου, είτε βεβαίωση διαγνωστικού ελέγχου PCR (72 ωρών) ή rapid (48 ωρών).

Σε κάθε περίπτωση επίδειξης επίσημου εγγράφου, θα διενεργείται παράλληλος έλεγχος ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

*Η είσοδος, η παραμονή στην αίθουσα και η έξοδος γίνεται με τη χρήση μάσκας και με την τήρηση των αποστάσεων τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά την έξοδο και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

