Κινηματογραφική Λέσχη Δήμου Αγρινίου: Πρεμιέρα για τις προβολές την Τρίτη – Ολόκληρο το πρόγραμμα

Ποιες ξεχωριστές ταινίες επέλεξε η Κινηματογραφική Λέσχη του Δήμου Αγρινίου να δούμε από την Τρίτη 18 Νοεμβρίου και κάθε Τρίτη, μέχρι τις 24 Μαρτίου.

Ξεκινούν οι προβολές της Κινηματογραφικής Λέσχης του Δήμου Αγρινίου και το κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης δίνεται κάθε Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις».

«Μια ταινία δεν μπορεί ν’ αλλάξει τον κόσμο, αλλά πρέπει να την δημιουργούμε σαν να μπορούσε να το κάνει», Julio García-Espinosa (σκηνοθέτης)

Η Κινηματογραφική λέσχη Αγρινίου πιστή στο ραντεβού της με το σινεφίλ κοινό της πόλης, ξεκινά από τις 18 Νοεμβρίου και για όλο το χειμώνα τις προβολές της.

Η αρχή γίνεται με τρεις παλιότερες ταινίες. Μια κλασική κωμωδία με τους Όντρεϊ Χέμπορν – Πίτερ Ο’ Τουλ, συνεχίζεται με την ταινία του μεγάλου στυλίστα Ντέιβιντ Λιντς, και ο πρώτος κύκλος κλείνει με την ταινία του Κιαροστάμι που μας σύστησε το σινεμά της χώρας του.

Συνεχίζεται με τρεις ταινίες της σύγχρονης όμως παραγωγής οι οποίες θέτουν μεγάλα ηθικά διλήμματα. Αυτοδικία ή συγχώρεση, τυφλή εκδίκηση ή ανεκτικότητα, μετάνοια ή κάθαρση;Με τις υπογραφές των Γκούσταβ Μάλερ, Τζαφάρ Παναχί, και Γιώργου Ζώη.

Ακολουθεί ένα παλιότερο φιλμ του Αλμοδόβαρ. Πληθωρικός, υπερβολικός στα όρια του κιτς, αλλά και τόσο ταλαντούχος ο Ισπανός, μας παραδίδει μια ταινία – ωδή στον παράφορο έρωτα.

Με τον φτερωτό θεό καταπιάνονται και οι δύο επόμενες ταινίες. Δύο απλοί άνθρωποι, ξαναανακαλύπτουν τον έρωτα ακριβώς την στιγμή που τον είχαν ξεχάσει.

Ένα οικογενειακό δράμα στην συνέχεια που εκτυλίσσεται με φόντο το Παλαιστινιακό ζήτημα, έρχεται να φωτίσει πτυχές της καθημερινής ζωής που μας διαφεύγουν σε μια κοινωνία τόσο περίπλοκη. Χρυσός Αλέξανδρος στο περσινό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Ένας Βαλκάνιος γείτονας, παίρνει την σκυτάλη και μας προειδοποιεί «Μην Περιμένετε και Πολλά από το Τέλος του Κόσμου». Ο Ράντου Ζούντε που έχει εισβάλει με θόρυβο στον κόσμο της έβδομης τέχνης και μιλά για πολλά από τα θέματα που κατατρύχουν τον σύγχρονο άνθρωπο.

Η αποκάλυψη της κινηματογραφικής χρονιάς που μας πέρασε ήταν σίγουρα το: “Όλα όσα φανταζόμαστε ως φως”. Η ταινία της Ινδής Παγιάλ Καπάντια είναι ένα αριστούργημα εικόνων, αλλά και ένας ύμνος στην γυναικεία αλληλεγγύη.

Μια ταινία από την Κίνα του πολυβραβευμένου Ζία Ζάνγκε ακολουθεί.

Με πρόσχημα μια ερωτική ιστορία ο σκηνοθέτης μιλά για μια κοινωνία που αλλάζει δραματικά, με φόντο την διοργάνωση των Ολυμπιακών αγώνων του 2008.

«Ο σπόρος της ιερής συκιάς» είναι μια ταινία με ξεκάθαρη πολιτική στόχευση. Να μιλήσει για ένα καθεστώς ανελεύθερο, καταπιεστικό κυρίως προς τις γυναίκες.

Το ντοκιμαντέρ που έφτιαξαν από κοινού ένας Παλαιστίνιος και ένας Ισραηλινός με τίτλο “Καμία άλλη γη” μιλά για τον αγώνα που κάνουν οι κάτοικοι ενός Παλαιστινιακού οικισμού, προκειμένου να σώσουν τον τόπο τους από μια στρατιωτική μηχανή, κυνική και ανάλγητη.

Ο Μανόλο Βιτάλ είναι οδηγός λεωφορείου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ένας επίμονος πολίτης που αποφασίζει να αναλάβει δράση….

Ένα δωδεκάχρονο παιδί ζει μαζί με την μητέρα του στο νησί του Άμρουμ, ένα απομονωμένο γερμανικό έδαφος στα σύνορα με την Δανία στα 1945.

Ο Φατίχ Ακίν φτιάχνει μια ταινία που ο 88 ετών μέντορας τού Χάρκ Μπομ τού την εμπιστεύτηκε όταν είδε ότι δεν προλαβαίνει να την κάνει ο ίδιος.

Μια Γαλλίδα περιφέρεται κάπου στην Σεούλ, παραδίδει μαθήματα γαλλικών σε δύο νεαρές Κορεάτισσες.Μια γοητευτική κομεντί, αινιγματική και ανάλαφρη από έναν πολύ παραγωγικό σκηνοθέτη, η οποία απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο Επιτροπής του Φεστιβάλ Βερολίνου.

Η τελευταία ταινία του Φρανσουά Οζόν είναι αυτή που θα κλείσει τις φετινές μας προβολές. Ένα οικογενειακό, αλλά και αστυνομικό δράμα στο οποίο ένα ατύχημα (;} βγάζει στην επιφάνεια τις προβληματικές σχέσεις μητέρας και κόρης.

«Σας περιμένουμε όλους στην σκοτεινή αίθουσα του κινηματογράφου Άνεσις για να ζήσουμε από κοινού την πιο όμορφη απάτη του κόσμου». τονίζεται στη σχετική ενημέρωση.

H επιλογή των ταινιών έγινε από τα μέλη της κινηματογραφικής Λέσχης τα οποία είναι:

Γιώργος Γαλανόπουλος, Μαρία Γεωργίου, Ζαχαρίας Καλόφωνος, Σωτήρης Καρανίκας, Δημήτρης Κούρτης, Θεόδωρος Μαργαρίτης, Θωμάς Μαυραγάνης, Χριστίνα Μπαλάσκα, Γίτσα Πανταζή-Ναστούλη, Βερονίκη Ντόκα, Δημήτρης Παππάς, Κώστας Πατρώνης, Βασίλης Πελέκης, Δημήτρης Τζογάνης, Λευτέρης Τηλιγάδας, Γιάννα Φραγκοπούλου.

Έναρξη, Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 , στις 9.00 το βράδυ στο Δημοτικό Κινηματογράφο ΑΝΕΣΙΣ

Τιμή εισιτηρίου 3 ευρώ

Είσοδος ελεύθερη για τους άνεργους, πολύτεκνους, μαθητές , φοιτητές και Αμεα.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 Πώς να κλέψετε ένα εκατομμύριο δολάρια

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 Οδός Μαλχόλαντ

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 Η Γεύση του κερασιού

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 Δεσμώτες

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 Ένα απλό ατύχημα

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025 Αρκάντια

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025 Δέσε με

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026 Γάζα Αγάπη μου

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 Το αγαπημένο μου γλυκό

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 Καλές γιορτές

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026 Μην Περιμένετε και Πολλά από το Τέλος του Κόσμου

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 Όλα όσα φανταζόμαστε ως φως

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 Άγριες Πληγές

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 Ο Σπόρος της Ιερής Συκιάς

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 No other land

Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 Το 47

Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 Amrum

Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 Η Ταξιδιώτισσα

Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 Όταν έρθει το φθινόπωρο