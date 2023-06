3ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αγρινίου: Οι Μονόλογοι της Λήδας – Το πλήρες Πρόγραμμα στις 16/06

Το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αγρινίου πραγματοποιείται για 3η συνεχή χρονιά, στα Παπαστράτεια Εκπαιδευτήρια και είναι το μοναδικό φεστιβάλ κινηματογραφικών μονολόγων στην Ευρώπη.

Καλεσμένοι του θα είναι φέτος διεθνείς κινηματογραφιστές, όπως οι: Hervé Cohen, Jordi Calvet και η Sophie Blondy, που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.

Το τριήμερο πρόγραμμα των προβολών ξεκινά στις 16 Ιουνίου (ώρα 20.30) και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου.

Φετινή οικοδέσποινα του φεστιβάλ θα είναι η ηθοποιός Αθηνά Ζώτου.

Καθημερινά θα προβάλλονται ταινίες μικρού μήκους και μια μεγάλου μήκους, παρουσία των σκηνοθετών για ερωταπαντήσεις με το κοινό.

Η SophieBlondy, σκηνοθέτις της ταινίας “Tell me Iggy” (παραγωγής του Canal+), αφιερωμένης στον πατέρα της punk rock, Iggy Pop, έρχεται στο Αγρίνιο για την 1η πανελλήνια προβολή της ταινίας, στις 17/6. Σε μάθημα που θα δώσει η ίδια, θα μιλήσει για το πως μπορεί ένας κινηματογραφιστής να έρθει σε επαφή με μεγάλους σταρ και να τους προσεγγίσει για να κάνει ταινίες.

Ο Hervé Cohen, μέσα απ’ το ντοκιμαντέρ του «Life Underground» (ένα μωσαϊκό από ιστορίες ανθρώπων στα μετρό του κόσμου) θα μας μιλήσει για το πως έπεισε απλούς ανθρώπους να πουν τις ιστορίες τους και για το πως βρήκε χρηματοδότηση για ένα τέτοιο μεγάλο εγχείρημα που γυρίστηκε έως τώρα σε 19 χώρες.

Το διπλό masterclass που θα παρουσιάσουν –δωρεάν– οι δυό τους στις 19/6 (την επόμενη μέρα μετά τη λήξη του φεστιβάλ) θα έχει εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό θέσεων και θα είναι αποκλειστικά για κατόχους εισιτηρίων του φεστιβάλ.

Όσοι κλείσουν εισιτήρια πρώτοι και δηλώσουν συμμετοχή μέσω της παρακάτω φόρμας θα έχουν προτεραιότητα.

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής για το masterclass: https://forms.gle/3fDhmbSqVBn1x9yT9

Μερικοί από τους υπόλοιπους φετινούς καλεσμένους του φεστιβάλ είναι οι:

Jordi Calvet (σκηνοθέτης), Maryam Galstyam (ηθοποιός), Thomas Kunstler (σκηνοθέτης), Γιάννης Πόθος (συνθέτης μουσικής), Γεωργία Ελευθεριάδου (ενδυματολόγος), Γιάννης Μουρατίδης (σκηνοθέτης), Γιάννης Οιχαλιώτης (ηθοποιός), Βαγγέλης Παπαδιόχος (σκηνοθέτης), Αγγελική Μαραθιά (ηθοποιός), Ιωάννα Σκλαβενίτη (ηθοποιός), Αλεξία Τσούνη (σκηνοθέτις), Lizette Araceli Vargas (κινηματογραφίστρια), Καλλιόπη Βίλλυ Κωτούλα (σεναριογράφος – παραγωγός), Zephy Ross (σκηνοθέτης) και πολλοί άλλοι..

Εισιτήρια του φεστιβάλ μπορείτε να προμηθευτείτε διαδικτυακά μέσω viva:

https://www.viva.gr/tickets/festival/theaterondemand/diethnes-kinimatografiko-festibal-agriniou/

Φυσικά εισιτήρια μπορείτε να βρείτε και στα:

Fabrique du cafe (Ανδρέα Παναγόπουλου 4), Eναλλακτικό Καφενείο Σείριος (Π.Σούλου 3) και Ιατρικά – Ορθοπαιδικά & Ακουστικά, Μέλισσα Άννα Σελεβίστα (Λουριώτου 9)

Στηρίξτε την καμπάνια του φεστιβάλ στο kickstarter:https://www.kickstarter.com/projects/clay-girl/agrinio-international-film-festival

VIDEO TRAILER

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16 of June / 16 Ιουνίου

(20.30) Έναρξη Φεστιβάλ

(21.00) – Short Films / Competition (Διαγωνιστικό)

Homefronts – Maria Sapouna (UK) 12’

Inner Me – Antonio Spanò (Italy) 30’

Mnemosyne – Mário Fernandes (Portugal) 8’

(22.00) – Cinematic Monologues

The School System – Jesse Roth (UK) 12’34’’

The Real Invisible Man – Moira Blacksmith (USA) 5’10’’

Home – Clive Davies (UK) 2’49’’

TIK TAK – Ομάδα “Δρώμενο” (Greece) 2‘45’’

Elizabeth & Edward – ΚατερίναΧατζοπούλου 2‘

120 – ΧρυσούλαΣπυρέλη& Zephy Ross 5’04’’

(22.30) – Student Short Films / Μαθητικές Ταινίες

Το κάδρο – Ευαγγελία Καροπούλου 1‘24’’

Tο ακριβώς αντίθετο – Σήλια Μπλίτσα 9’20’’

(23.00) – Special Screening – Life Underground – Hervé Cohen (France) 48‘11’‘

17 of June / 17 Ιουνίου

(20.30) Πρώτη ακρόαση του τραγουδιού “Λήδα”

(21.00) – Short Films / In Competition (Διαγωνιστικό)

ΠορφυρήΛεμονιά – Dimitris Andjus (Greece) 13’

TAKBIR – Jordi Calvet (Spain) 14’49’’

(21.30) – Out of Competition (ΕκτόςΔιαγωνιστικού)

Nothing Holier than a Dolphin – Isabella Margara (Greece) 17’

You can‘t trust anyone – Vangelis Papadiochos (Greece) 10’53’’

(22.00) – Short Films from Agrinio

Repeat – Bill Matters (Greece) 8’

Η ρήξη – Ευριπίδης Κάτσαρης 3’

Από τύχη – Άννα Ασημακούλα 12‘

(22.30) – Cinematic Monologues

Evros – Kiriakos Anastasiou (Greece) 6’24’’

I dream my dream – Monique van Kerkhof (Netherlands) 4’14’’

Faceless – Giorgis Fotopoulos & Yama Kowa (Austria) 3’15’‘

Hantush: A fairytale – Alexia Tsouni (Greece) 6’25’’

Όσομπορώναονειρευτώ – Giannis Oichaliotis (Greece) 2‘14’’

Wake Up Call – Σταυρίνα Βασιλοπούλου 6’08‘’

To έρημο σπίτι – Γεωργία Καποπούλου 8’

(23.00) – Special Screening

Tell me Iggy – Sophie Blondy (France) 52’32’’

18 of June / 18 Ιουνίου

(21.00) – Short Films / Competition (Διαγωνιστικό)

Pink Mountain – Thomas Kunstler (Greece) 8‘25’‘

Decisions – Meletis Fourountzidis (Greece) 29’

The foam and the lion – Cláudio Jordão (Portugal) 18’30‘’

(22.00) – Cinematic Monologues

Mortal – Andy Berriman (UK) 6’

Goddess, Garbage & Gewalt – Alkistis Kafetzi & Aristoteles Chaitidis (Greece) 12‘40’‘

Η ζωή μας είναι σουγιαδιές – Λίλιαν Παπαδημητρίου 2’38’’

Λήδα – Αρχοντούλα Αλεξανδροπούλου 5’

(22.30) – Student Short Films / Μαθητικές Ταινίες

Έπεα Πτερόεντα – Ουρανία Κορδάτου 1‘09’‘

Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν – Όλγα Μπουρδούμη 2’56’’

Το χωραφάκι – Ανθή Μπαλτά 1’02‘’

(22.40) – Awards Presentation (ΑπονομήΒραβείων)

(23.00) – Closing Movie / Special Screening

Road Fairies – Zephy Ross (Greece) 82’ (World Premier as Work in Progress)

19 of June / 19 Ιουνίου

Κινηματογραφικό Σεμινάριο στο Fabrique du Café (Ανδρέα Παναγόπουλου 4)

– Μόνο για κατόχους εισιτηρίων, με προτεραιότητα –

(18.00 – 20.00) Masterclass with Hervé Cohen

(20.30 – 22.30) Masterclass with Sophie Blondy

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής στο σεμινάριο:https://forms.gle/3fDhmbSqVBn1x9yT9

