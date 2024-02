Κίνα: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 44 τραυματίες από πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 44 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Παρασκευή σε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Ναντσίνγκ της ανατολικής Κίνας.

Η φωτιά ξεκίνησε στις 04:39 τα ξημερώματα της Παρασκευής (τοπική ώρα) και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 25 οχήματα.

JUST IN — Multiple people died in a fire, in a 15-minute city high-rise, in China’s Nanjing city.

The building has 34 floors, and the firefighters can’t stop the fire.

There is far bigger chance that you get burned to death in high-rise than in suburb single house. https://t.co/FF9Day5laq pic.twitter.com/YjAO7bWqV4

