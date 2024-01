«Ρόλο πυροσβέστη» στις τεταμένες σχέσεις Ιράν – Πακιστάν επιδιώκει να παίξει η Κίνα. Το Πεκίνο, που διατηρεί προνομιακές σχέσεις με το Ισλαμαμπάντ και την Τεχεράνη, δηλώνει διατεθειμένο να “διαδραματίσει έναν ρόλο” για την άμβλυνση των εντάσεων ανάμεσα των δύο γειτονικών χωρών, μετά τα πλήγματα της μιας χώρας στο έδαφος της άλλης, ανακοίνωσε σήμερα η κινεζική διπλωματία.

“Pakistan becomes the first country to strike inside Iran since the Iran-Iraq War (1980-1988). Don’t mess with Pakistan <imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”>”#MissileAttack || || #مرگ_بر_سرمچار pic.twitter.com/nmFPzvwVyV pic.twitter.com/F2YSXFMHST