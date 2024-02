Κίνα: Ρεκόρ ψύχους με 52,3 βαθμούς υπό το μηδέν – Προειδοποίηση για νέα πτώση ως και 20 βαθμών

Οι κινεζικές μετεωρολογικές αρχές ανανέωσαν τον πορτοκαλί συναγερμό για κύμα ψύχους, τη σοβαρότερη προειδοποίηση στο κινεζικό σύστημα συναγερμού που έχει τρεις βαθμούς, καθώς προβλέπουν μεγάλες πτώσεις της θερμοκρασίας στα περισσότερα τμήματα της χώρας.

Temperatures broke a 64-year-old record in China’s far western region of Xinjiang, plunging to a bone-chilling minus 63.4 degrees Farenheit amid a cold spell and traffic disruptions following the Lunar New Year holiday https://t.co/Z2NsQOrZv5

— Reuters (@Reuters) February 19, 2024