Κίνα: Μεγάλη φωτιά σε ιστορικό ναό 1.500 ετών – Το μοιραίο λάθος ενός τουρίστα

Η εμβληματική τριώροφη κατασκευή που «τυλίχτηκε» στις φλόγες ήταν σύγχρονο δημιούργημα, όμως ο ναός είχε ιδρυθεί το 536 μΧ

Η ακατάλληλη χρήση λιβανιού και κεριών από έναν επισκέπτη προκάλεσε φωτιά και την καταστροφή ενός περιπτέρου σε ιερό συγκρότημα ναού στην Κίνα. Η πυρκαγιά «ξέσπασε» στο Περίπτερο Γουεντσάνγκ στο Όρος Φενγκχουάνγκ στο Τζανγκτζιαγκάνγκ, στην επαρχία Τζιανγκσού της Κίνας, τη 12η Νοεμβρίου.

Τα πλάνα δείχνουν την τριώροφη κατασκευή να «τυλίγεται» στις φλόγες, με πυκνό καπνό να ανεβαίνει στον ουρανό, καθώς κομμάτια της στέγης πέφτουν από το κτήριο.

gazzetta.gr