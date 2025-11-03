Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: « Τώρα ξεκινάμε – Δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα»

«Δεν θα απογοητεύσω τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα και τους ανθρώπους που με δέχτηκαν στη ζωή τους – Τώρα ξεκινάμε», δήλωσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ , προσερχόμενη το βράδυ της Κυριακής σε νυχτερινό κέντρο όπου τραγούδησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Στην μουσική βραδιά προς τιμήν της παραβρέθηκαν επκρόσωποι του επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου, όπως ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με τη σύζυγό του Τζένη Μπαλατσινού, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, και η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Σημειώνεται ότι η θητεία της ξεκινά επίσημα την Τρίτη, όταν θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η πρέσβης εντός της εβδομάδας θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Στο επίκεντρο των πρώτων επαφών θα βρεθούν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας- Ηνωμένων Πολιτειών, με το 2025 να είναι μεταξύ άλλων το έτος ανανέωσης της αμυντικής συνεργασίας των δύο πλευρών.

Το Σάββατο η κα Γκίλφοϊλ παρέθεσε δεξίωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος Αμερικανών Πεζοναυτών.

Στο ξενοδοχείo Grand Haytt παραβρέθηκαν περί τα 300 άτομα, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας. Απο την επιχειρηματική κοινότητα έδωσαν το παρών ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Εξάρχου με τη σύζυγό του Ελένη Βρεττού και ο επιχειρηματίας Νίκος Τσάκoς με τη σύζυγό του Σίλια Κριθαριώτη.

