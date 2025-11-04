Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το μεσημέρι τα διαπιστευτήρια στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας -Και συνάντηση με ΥΠΕΞ

Τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, θα επιδώσει σήμερα το μεσημέρι η 25η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η διαδικασία περιλαμβάνει μια σειρά από εθιμοτυπικές κινήσεις και συναντήσεις με κορυφαίους Έλληνες αξιωματούχους, καθώς και σημαντικές κοινωνικές επαφές, υπογραμμίζοντας την άμεση επαφή της με το πολιτικό και επιχειρηματικό σκηνικό της χώρας.

Διαπιστευτήρια στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Η Γκίλφοϊλ θα περάσει το μεσημέρι (12:40) την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου, για να επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Προεδρίας, η διαδικασία περιλαμβάνει την κατάθεση των διαπιστευτηρίων στην Προεδρία και τη συνάντηση με τον Πρόεδρο, η οποία θα διαρκέσει 15-20 λεπτά. Η πρέσβης των ΗΠΑ θα είναι η τρίτη κατά σειρά που θα δει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά τις πρέσβεις της Νορβηγίας και του Καναδά.

Στο τετ α τετ Τασούλα-Γκίλφοϊλ θα παρίστανται η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και η γενική γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Αλίκη Χατζή.

Αμέσως μετά την επίσημη παράδοση των διαπιστευτηρίων, η κα Γκίλφοϊλ θα κατευθυνθεί προς το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, στις 13:30.

Συνάντηση Γκίλφοϊλ-Μητσοτάκη την Τετάρτη

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ θα επισκεφθεί στις 10:00 το Μέγαρο Μαξίμου για την πρώτη επίσημη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία αναμένεται να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ.

Οι πρώτες μέρες της Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα

Η Γκίλφοϊλ, η οποία έφτασε στην Αθήνα το Σάββατο συνοδευόμενη από τον γιο της, Ρόναν, έχει ήδη ξεκινήσει να ενσωματώνεται στον ελληνικό κοινωνικό και επιχειρηματικό κύκλο. Το πρώτο της 48ωρο στην πόλη ήταν γεμάτο, με την ίδια να παρευρίσκεται την Κυριακή σε εκδήλωση του Κωνσταντίνου Αργυρού στο “Κέντρο Αθηνών”. Στην εκδήλωση, εκτός από πλήθος επιχειρηματιών, παρέστησαν και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου.

Τη Δευτέρα η κα Γκίλφοϊλ συναντήθηκε με τα μέλη του αμερικανικού διπλωματικού σώματος στην Ελλάδα για πρώτη φορά.

Newly arrived @USAmbassadorGR Kimberly Guilfoyle met with the team at the U.S. Mission to Greece today, sharing that the enduring strength of U.S.-Greece relationship stems from the commitment and dedication of the Mission’s staff. Every day, this team advocates for U.S. business… pic.twitter.com/wT4cuER7Ca — U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) November 3, 2025

Η πρώτη ανάρτηση της Γκίλφοϊλ με «ελληνικό χρώμα»

Η στρατηγική της Γκίλφοϊλ φαίνεται να είναι διπλή. Αφενός, να αναδείξει τη σημασία των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ μέσω επαφών με πολιτικούς και αξιωματούχους, και αφετέρου να ενδυναμώσει τις επαφές της με το επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον της Αθήνας. Η πρώτη της ανάρτηση με «ελληνικό χρώμα» στα social media φαίνεται να ακολουθεί αυτή την κατεύθυνση, δείχνοντας την πρόθεσή της να ενδυναμώσει τις πολιτιστικές και οικονομικές συνδέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Γεια σας, Ελλάδα! Hello, Greece! What an incredible honor to arrive in Athens today — my first day serving as U.S. Ambassador to the Hellenic Republic. The United States and Greece share an unbreakable bond. Together, we will strengthen this alliance and elevate our partnership… pic.twitter.com/mK9fFJMuHA — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 1, 2025

