Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Μεγάλη τιμή για μένα να υποβάλω τα διαπιστευτήρια στον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Τασούλα»

«Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υποβάλω τα διαπιστευτήριά μου στον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Τασούλα», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον αρχηγό του ελληνικού κράτους, νωρίτερα την Τρίτη (4.11.2025).

«Είναι βαθιά τιμή για μένα να υπηρετώ ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία και να είμαι η πρώτη γυναίκα Πρέσβης της χώρας μου στην Ελλάδα», πρόσθεσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter) το βράδυ της Τρίτης, και τόνισε:

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και θα είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού».

«Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι αυθόρμητη, ζωντανή και ενημερωμένη», έλεγε, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη συνάντηση με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ, σε συνεργάτες του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Σημειώνεται ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έφθασε στην Ελλάδα την 1η Νοεμβρίου, ως η 25η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία.

Πηγή: newsit.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi

