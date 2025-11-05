Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η πρέσβης των ΗΠΑ μαγειρεύει λαχταριστό κοτόπουλο με βουτυράτη σάλτσα λεμονιού

Λάτρης της μεσογειακής διατροφής η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία μαγείρεψε ζουμερό κοτόπουλο με βουτυράτη σάλτσα λεμονιού.

Η μαγειρική είναι πράξη αυτοφροντίδας και δημιουργικής ισορροπίας. Ακόμη και μέσα σε ένα ασφυκτικά φορτωμένο πρόγραμμα, όπως αυτό που έχουν στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων ή πολιτικοί, αποδεικνύεται ότι βρίσκουν χρόνο να σταθούν μπροστά στην κουζίνα και να ετοιμάσουν κάτι για τους δικούς τους ανθρώπους. Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, δεν αποτελεί εξαίρεση. Λάτρης της μεσογειακής διατροφής και των απλών γεύσεων, μέσω των social media δείχνει πως η κουζίνα είναι για εκείνη ένας τρόπος να αποσυνδέεται από την εργασία και να αντιμετωπίζει το φαγητό ως τρόπο ζωής και επικοινωνίας με την οικογένεια.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μαγειρεύει κοτόπουλο

Η ίδια η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει δείξει δημοσίως την αγάπη της για τη μαγειρική. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από όταν, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, μοιράστηκε με το κοινό της βήμα, βήμα τη συνταγή για ένα από τα πιο comfort πιάτα. Πρόκειται το κοτόπουλο Francese (Française, Francois ή κοτόπουλο French), ένα ιταλοαμερικανικό πιάτο με στήθη κοτόπουλου παναρισμένα με αλεύρι, βουτηγμένα σε αυγό και σοταρισμένα, με σάλτσα από βούτυρο λεμονιού και σέρι ή λευκό κρασί.

«Χθες το βράδυ, τελείωσα τα γυρίσματα για την εκπομπή μου στο Rumble και πήγα κατευθείαν στην κουζίνα! Το ειδικό δείπνο: Κοτόπουλο Francaise για τον Donald Τrump Jr και τα αγόρια. Χρυσά στήθη κοτόπουλου σε πικάντικη σάλτσα λεμονιού και βουτύρου, σε συνδυασμό με σπαράγγια ψημένα με σκόρδο και παρμεζάνα και κουσκούς με ψητό σκόρδο και ελαιόλαδο. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα πλούσιο γεύμα μετά από μια υπέροχη εκπομπή!», αναφέρει η η νέα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kimberly Guilfoyle (@kimberlyguilfoyle)

Η συνταγή για κοτόπουλο Francaise:

2 μεγάλα αυγά, χτυπημένα

2/3 φλιτζάνι χυμό λεμονιού

2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 κουτ. γλυκού σκόρδο σε σκόνη

2 κουτ. γλυκού πάπρικα

Θαλασσινό αλάτι για γεύση

Μαύρο πιπέρι, κατά προτίμηση

6 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

2 πρέζες Goya Adobo, ένα μείγμα καρυκευμάτων για όλες τις χρήσεις με latin γευστικό προφίλ

8 φιλέτα από στήθος κοτόπουλου, χτυπημένα

2-3 κουτ. σούπας αλατισμένο βούτυρο

300 γραμ. ζωμός κοτόπουλου

2 φλιτζάνια Santa Margherita Pinot Grigio (ένα ξηρό λευκό κρασί από το Τρεντίνο).

7 φέτες λεμόνι, για γαρνιτούρα

2 κλωναράκια φρέσκο μαϊντανό, για γαρνιτούρα

Η διαδικασία βήμα – βήμα

Βήμα 1: Ανακατέψτε το αυγό και το 1/3 του χυμού λεμονιού σε ένα ρηχό πιάτο ή μπολ. Ανακατέψτε το αλεύρι, το σκόρδο σε σκόνη, την πάπρικα, το καρύκευμα, το αλάτι και το πιπέρι σε ένα άλλο ρηχό πιάτο ή μπολ. Βουτήξτε τα στήθη κοτόπουλου στο μείγμα αυγού, στη συνέχεια στο μείγμα αλευριού για να τα καλύψετε, και τινάξτε το περιττό αλεύρι

Βήμα 2: Ζεστάνετε το βούτυρο και το σκόρδο σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε τα στήθη κοτόπουλου και μαγειρέψτε μέχρι να ροδίσουν, 2 έως 3 λεπτά από κάθε πλευρά.

Βήμα 3: Αφαιρέστε το κοτόπουλο από το τηγάνι και καλύψτε το για να παραμείνει ζεστό.

Βήμα 4: Ζεστάνετε το βούτυρο στο τηγάνι σε μέτρια φωτιά με το ψιλοκομμένο σκόρδο. Προσθέστε τις φέτες λεμονιού. Μαγειρέψτε για 2-3 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν οι φέτες. Αφαιρέστε τις φέτες λεμονιού από το τηγάνι και αφήστε τις στην άκρη για αργότερα.

Βήμα 5: Στο ίδιο τηγάνι προσθέστε το ζωμό κοτόπουλου, το κρασί και το χυμό λεμονιού. Αφήστε να σιγοβράσει και μαγειρέψτε για 8 έως 10 λεπτά. Προσθέστε αλάτι και μαύρο πιπέρι κατά προτίμηση.

Βήμα 6: Προσθέστε το κοτόπουλο ξανά στο τηγάνι με τη σάλτσα. Μαγειρέψτε για μερικά λεπτά ακόμη, καλύπτοντας πλήρως το κοτόπουλο.

Βήμα 7: Σερβίρετε το κοτόπουλο και περιχύστε με τη σάλτσα που απέμεινε. Προσθέστε τις ροδισμένες φέτες λεμονιού και τον μαϊντανό για γαρνιτούρα.

Πηγή: cantina.protothema.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi