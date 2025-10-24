Κιμ Καρντάσιαν: Αποκάλυψε με δάκρυα ότι διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

Με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε η Κιμ Καρντάσιαν, το οποίο η ίδια απέδωσε στο έντονο στρες που βίωσε κατά τη διάρκεια του θυελλώδους διαζυγίου της από τον Κάνιε Γουέστ.

Η 45χρονη επιχειρηματίας και ιδρύτρια της SKIMS το εκμυστηρεύτηκε στην αδελφή της, Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, 46 ετών, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της έβδομης σεζόν της σειράς The Kardashians.

Η Κιμ εξήγησε ότι οι γιατροί εντόπισαν ένα «μικρό» ανεύρυσμα στον εγκέφαλό της, ύστερα από μαγνητική τομογραφία. Ένα ανεύρυσμα αποτελεί διόγκωση ή φούσκωμα στο τοίχωμα ενός αιμοφόρου αγγείου και, όταν υποστεί ρήξη, προκαλεί εσωτερική αιμορραγία που μπορεί να αποβεί μοιραία. Εάν το ανεύρυσμα είναι μικρό και δεν παρουσιάζει αιμορραγία, συνήθως απλώς παρακολουθείται μέσω τακτικών εξετάσεων.

Η Κόρτνεϊ, συγκλονισμένη από την αποκάλυψη, έβαλε το χέρι στην καρδιά της και αναφώνησε «ωχ». Στη συνέχεια, η Κιμ φάνηκε να υποβάλλεται σε μαγνητική τομογραφία, με τις εικόνες να δείχνουν τον εγκέφαλό της. Όπως είπε, οι γιατροί τής ανέφεραν ότι η κατάσταση προκλήθηκε από το στρες. Σε άλλο στιγμιότυπο, ενώ έβγαινε από τη μαγνητική, μιλούσε για το δύσκολο διαζύγιο από τον πρώην σύζυγό της, τον 48χρονο Κάνιε Γουέστ, με τον οποίο έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά.

Σε μια συγκινητική σκηνή, η Καρντάσιαν φαινόταν να κλαίει μιλώντας στο τηλέφωνο και ρωτώντας με απόγνωση: «Γιατί στο καλό συμβαίνει αυτό;».

Πόσοι πάσχουν από ανεύρυσμα

Σύμφωνα με το Brain Aneurysm Foundation, περίπου 6,8 εκατομμύρια άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή ένας στους 50, έχουν ανεύρυσμα εγκεφάλου το οποίο βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Περίπου 30.000 Αμερικανοί παθαίνουν ρήξη ανευρύσματος κάθε χρόνο, ενώ παγκοσμίως σχεδόν 500.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ετησίως από ανευρύσματα, με τους μισούς να είναι κάτω των 50 ετών.

Οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς από τους άνδρες στην εμφάνιση αυτής της πάθησης. Τα περισσότερα ανευρύσματα έχουν διάμετρο από λίγα χιλιοστά έως περίπου 2,5 εκατοστά και, σύμφωνα με τη Mayo Clinic, στις περισσότερες περιπτώσεις παραμένουν ασυμπτωματικά.

Η σχέση με τον Κάνιε

Η Κιμ και ο Κάνιε ήταν παντρεμένοι από το 2014 έως το 2022 και έχουν τέσσερα παιδιά: τις κόρες Νορθ, 12 ετών, και Σικάγο, 7 ετών, καθώς και τους γιους Σεντ, 9 ετών, και Πσαλμ, 6 ετών.

Σε προσωπική της εξομολόγηση στις κάμερες, η Κιμ δήλωσε: «Ο κόσμος νομίζει ότι έχω την πολυτέλεια να φύγω. Ο πρώην μου θα είναι πάντα στη ζωή μου, ό,τι κι αν γίνει. Έχουμε τέσσερα παιδιά μαζί». Σε άλλη σκηνή, φανερά συγκινημένη, πρόσθεσε: «Είμαι χαρούμενη που τελείωσε».

Η Κιμ αποκάλυψε ακόμα ότι είπε στην αδελφή της Κλόε Καρντάσιαν, 41 ετών και στη μητέρα της, Κρις Τζένερ, 69 ετών, μέσω τηλεφώνου: «Αυτή η εβδομάδα ήταν η πιο δύσκολη της ζωής μου».

Στο ίδιο επεισόδιο, η Καρντάσιαν ανέφερε ότι από τότε που χώρισε δεν είχε παρουσιάσει ξανά έξαρση ψωρίασης, ωστόσο τώρα που συμμετέχει στη νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι All’s Fair, έχει αρχίσει ξανά να αντιμετωπίζει προβλήματα με το δέρμα της. Η ψωρίαση είναι αυτοάνοσο νόσημα που προκαλεί συσσώρευση κυττάρων του δέρματος, δημιουργώντας φολιδωτά, επώδυνα εξανθήματα, που μερικές φορές προκαλούν κνησμό.

Μιλώντας για το διαζύγιο, η Κιμ είπε ότι «δοκιμάστηκε πολύ». Όταν ρωτήθηκε πώς νιώθει βλέποντας τη συμπεριφορά του Κάνιε, που περιλάμβανε δημόσιες επιθέσεις στην οικογένειά της, κατηγορίες ότι κρατά μακριά τα παιδιά από εκείνον και αντισημιτικά παραληρήματα στο X απάντησε: «Τα καημένα μου τα παιδιά». Τόνισε ότι όλοι γύρω της μπορούν να διαχειριστούν τις εκρήξεις του, αλλά εκείνη θέλει να προστατεύσει «τα μωρά της».

Η Καρντάσιαν είπε ότι έχει καταφέρει να κρατήσει μακριά από τα παιδιά της όσα συμβαίνουν και πως ένιωθε ότι έπασχε από ένα είδος «συνδρόμου της Στοκχόλμης». Απάντησε επίσης και στις κατηγορίες του Γουέστ ότι τον εμποδίζει να βλέπει τα παιδιά. Η ιδρύτρια της SKIMS είπε πως ο πρώην της «ποτέ δεν τηλεφώνησε να ρωτήσει» και χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του «αναληθείς» και «παράλογους». «Είναι διαζύγιο, όχι απαγωγή», δήλωσε, προσθέτοντας ότι εξακολουθούν να μένουν στην ίδια διεύθυνση και γνωρίζει πού βρίσκονται τα παιδιά.

Η Κιμ είπε επίσης ότι ανησυχεί όταν επικρατεί ησυχία, καθώς φοβάται ότι ο Κάνιε μπορεί να ξεκινήσει ξανά τις δημόσιες εκρήξεις. Όταν ρωτήθηκε αν εκείνος της έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη, απάντησε «όχι» και πρόσθεσε ότι δεν την αναζητά, λέγοντας: «Δεν με νοιάζει».

Η ίδια χαρακτήρισε την κατάσταση «τόσο θλιβερή», αλλά σημείωσε πως πρέπει να παραμείνει δυνατή για χάρη των παιδιών. Εξομολογήθηκε επίσης ότι δεν τρέφει πια συναισθήματα για τον πρώην σύζυγό της, όταν η Κόρτνεϊ τής είπε ότι η Τζούλια Φοξ, πρώην σύντροφος του Γουέστ, θα συμμετάσχει σε νέα καμπάνια για το brand της Lemme. Η Κόρτνεϊ τη ρώτησε αν την ενοχλεί, και η Κιμ απάντησε πως «δεν την ενδιαφέρει».

Η ληστεία

Στη συνέχεια, η Καρντάσιαν εμφανίστηκε να παίρνει θέση ενάντια στους ληστές που την κρατούσαν υπό την απειλή όπλου το 2016 και της έκλεψαν κοσμήματα αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Η σταρ επέστρεψε στο Παρίσι, όπου συνέβη η ληστεία, προκειμένου να καταθέσει εναντίον των δραστών, παρά το γεγονός ότι παραδέχτηκε πως ήταν «τρομοκρατημένη».

Η μητέρα της, Κρις, τη ρώτησε αν είναι σωστό να εμφανιστεί στο δικαστήριο φορώντας διαμάντια, εκείνη όμως απάντησε αποφασιστικά: «Όχι. Θέλω να είμαι ο εαυτός μου. Νιώθω ότι μου το πήραν αυτό». Η Κιμ παραδέχτηκε ότι η εμπειρία «άλλαξε για πάντα τη ζωή τους», ενώ είπε πως κάποιοι την κατηγόρησαν ότι «το προκάλεσε η ίδια».

Στο εισαγωγικό βίντεο της νέας σεζόν, η Καρντάσιαν δήλωσε: «Είμαι τρομοκρατημένη μέχρι τα κόκαλά μου», αποκαλύπτοντας ότι κάποιος είχε απειλήσει τη ζωή της. Το πλάνο ξεκινούσε με μια δραματική σκηνή στο Παρίσι, όπου η ίδια, η μητέρα της και ο σύντροφός της, Κόρι Γκαμπλ, 44 ετών, προσπαθούσαν να ξεφύγουν από πλήθος φωτογράφων και θαυμαστών.

Η Κρις, βλέποντας τον κόσμο έξω από το δικαστήριο, σχολίασε σοκαρισμένη: «Κοίτα αυτούς τους ανθρώπους. Δεν νιώθω ασφάλεια».

Ο αρχηγός και επτά μέλη της συμμορίας που την είχαν δέσει και ληστέψει κρίθηκαν ένοχοι από δικαστήριο του Παρισιού τον Μάιο. Καταδικάστηκαν για εγκλήματα όπως ληστεία σε οργανωμένη συμμορία, απαγωγή, κατοχή όπλων και συνέργεια σε προετοιμασία εγκληματικής πράξης.

Ανάμεσα στα κλοπιμαία βρισκόταν και το δαχτυλίδι αρραβώνων αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων που της είχε χαρίσει ο Κάνιε, το οποίο δεν βρέθηκε ποτέ. Σύμφωνα με την Daily Mail κατά τη συναισθηματικά φορτισμένη κατάθεσή της, η Κιμ Καρντάσιαν είπε ότι φοβήθηκε πως δεν θα επιζήσει από την επίθεση.

Πηγή: newsbeast.gr